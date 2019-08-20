'Tuna Nehri ve Ülkeleri' konulu öykü yarışması için son katılım tarihi 9 EYLÜL
Birlikteki Çeşitlilik: 'Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog' projesi kapsamında TUNA NEHRİNE ÖYKÜLER - Tuna Nehri ve ülkeleri konulu öykü yarışması için son katılım tarihi 9 Eylül'de.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye arasında toplumların birbirlerini tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen kültürel etkinliklerden biri olan Tuna Nehrine Öyküler yarışmasının kazananlarını Fuat Sevimay ve Hakan Akdoğan seçecek. Seçilen ilk 10 öykü İngilizce, Macarca ve Türkçe olarak 3 dilde hazırlanıp ortak bir kitapta okurlarla buluşacak
Başvurular 9 Eylül 2019 Pazartesi saat 18.00'e kadar info@itef.com.tr adresine adayların göndermesi gerekiyor.
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