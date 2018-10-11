Tüm servetini bağışladı
Şair, müzisyen ve koleksiyoner Sabahattin Ergi’nin kızı Gül Ergi, tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışladı.
Kökleri Tepedelenli Ali Paşa'ya uzanan bir aileden gelen hayırsever Ergi ailesine mensup olan Gül Ergi, Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti; " Darüşşafaka, yaptığım yardımın gittiği yerden emin olduğum, kurum olarak çok güvendiğim bir yerdi. Yapılan bağışlar, her zaman olduğu gibi “7 gün 24 saat” yaşamlarını Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda sürdüren 1000’e yakın babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerin başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, giyim ve sağlık giderlerine harcanıyor. Gerçekten de tüketim kültürü içerisinde gereksiz yere yaptığımız sayısız harcama var. Belki de bizi iyi hissettirecek şey, 8'inci ayakkabımız değil, ihtiyacı olan birilerine yardım ediyor olma duygusudur".
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu toplantısına konuk olan Ergi’ye “Bağışçı Belgesi”, Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş tarafından takdim edildi. Ergi, Darüşşafaka'lı öğrencilerin eğitimine katkı sunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
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