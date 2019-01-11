Tsinandali Festival, Türk müzisyenlere kapısını açıyor
Gürcistan'ın Kakheti şehrinde Eylül 2019'da düzenlenecek müzik fetivali Tsinandali Festival ve bu festival için özel olarak oluşturulacak yerleşik konser topluluğu Pan-Caucasian Youth Orchestra 18-28 yaş arası genç Türk müzisyenleri bünyesine dahil etmek için seçme düzenliyor
Gürcistan'ın kültürel bölgesi Kakheti’de, 8 Eylül 2019'da başlayacak ve her yıl düzenlenerek gelenekselleşecek klasik müzik festivali Tsinandali Festival ve bu festival için özel olarak oluşturulacak yerleşik konser topluluğu Pan-Caucasian Youth Orchestra (Pan-Kafkas Gençlik Orkestrası) genç Türk müzisyenlere kapılarını açıyor.
Türkiye’de yapılacak seçmeler sonucunda seçilecek, konservatuarlı 18-28 yaş arası genç müzisyenleri bünyesine dahil edecek.
Pan-Caucasian Youth Orchestra ((Pan-Kafkas Gençlik Orkestrası), Türkiye seçmeleri ANKARA : 21 Ocak 2019 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 22 Ocak 2019 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda ve İSTANBUL : 24 Ocak 2019 Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı, 25 ocak 2019 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında gerçekleşecek.
Fazıl Say’ın da yer alacağı güçlü bir programa sahip olan Tsinandali Festival, Gürcistan Hükümeti ve Silk Road Group ortak projesi olarak hayata geçirilecek. Tsinandali Festival’i gerçekleştiren isimler arasında; festival direktörü David Sakvarelidze, kurucular Avi Shoshani, Martin Engström, George Ramishvili ve festivalin müzik direktörü olarak da dünyaca ünlü şef Gianandrea Noseda yer alıyor.
Seçilen genç müzisyenler, orkestranın parçası olmalarının yanı sıra; efsane şefler Gianandrea Noseda, Jukka-Pekka Saraste, Omer Weir Wellber, Lahav Shani ve ünlü müzisyenler Ying Fang, Ketavan Kemoklidze, Lahav Shani, Fenis Kozhukhin, Yuja Wang, Misha Maisky gibi isimlerle birlikte çalışma imkanı bulacak.
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