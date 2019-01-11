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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kitap Sanat
11.01.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Tsinandali Festival, Türk müzisyenlere kapısını açıyor

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Tsinandali Festival, Türk müzisyenlere kapısını açıyor

Gürcistan'ın Kakheti şehrinde Eylül 2019'da düzenlenecek müzik fetivali Tsinandali Festival ve bu festival için özel olarak oluşturulacak yerleşik konser topluluğu Pan-Caucasian Youth Orchestra 18-28 yaş arası genç Türk müzisyenleri bünyesine dahil etmek için seçme düzenliyor

Gürcistan'ın kültürel bölgesi Kakheti’de, 8 Eylül 2019'da başlayacak ve her yıl düzenlenerek gelenekselleşecek klasik müzik festivali Tsinandali Festival ve bu festival için özel olarak oluşturulacak yerleşik konser topluluğu Pan-Caucasian Youth Orchestra (Pan-Kafkas Gençlik Orkestrası) genç Türk müzisyenlere kapılarını açıyor.

Türkiye’de yapılacak seçmeler sonucunda seçilecek, konservatuarlı 18-28 yaş arası genç müzisyenleri bünyesine dahil edecek.

Pan-Caucasian Youth Orchestra ((Pan-Kafkas Gençlik Orkestrası), Türkiye seçmeleri  ANKARA : 21 Ocak 2019 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 22 Ocak 2019 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda ve İSTANBUL : 24 Ocak 2019 Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı, 25 ocak 2019 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında gerçekleşecek.
 
Fazıl Say’ın da yer alacağı güçlü bir programa sahip olan Tsinandali Festival, Gürcistan Hükümeti ve Silk Road Group ortak projesi olarak hayata geçirilecek. Tsinandali Festival’i gerçekleştiren isimler arasında; festival direktörü David Sakvarelidze, kurucular Avi Shoshani, Martin Engström, George Ramishvili ve festivalin müzik direktörü olarak da dünyaca ünlü şef Gianandrea Noseda yer alıyor.
 
Seçilen genç müzisyenler, orkestranın parçası olmalarının yanı sıra; efsane şefler Gianandrea Noseda, Jukka-Pekka Saraste, Omer Weir Wellber, Lahav Shani ve ünlü müzisyenler Ying Fang, Ketavan Kemoklidze, Lahav Shani, Fenis Kozhukhin, Yuja Wang, Misha Maisky gibi isimlerle birlikte çalışma imkanı bulacak. 

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