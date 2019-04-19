TRT yapımı film Altın Palmiye için yarışacak
Bu yıl 14- 25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 72’si Cannes Film Festivali’nin programı açıklandı. Pedro Almodóvar, Bong Joon Ho, Dardenne Kardeşler, Jim Jarmusch, Ken Loach gibi ustaların son filmleri Altın Palmiye için yarışacak.
BU yıl 72’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin programında yer alacak filmler belli oldu. Zeynep Atakan ve TRT’nin ortak yapımcısı olduğu, Filistinli sinemacı Elia Süleyman’ın yönettiği ‘Burası Cennet Olmalı’ (It Must Be Heaven) ana yarışmaya seçildi. Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Xavier Dolan, Ken Loach ve Dardenne Kardeşler’in yeni filmleri de Altın Palmiye için yarışacak.
Festival direktörü Thierry Frémaux, festival başlamadan önce programa yeni filmlerin ekleneceğini de belirtti. 72. Cannes Film Festivali açılışını, 14 Mayıs’ta, Jim Jarmusch’un yeni filmi ‘The Dead Don’t Die’ (Ölüler Ölmez) ile yapacak.
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