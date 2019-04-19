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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
19.04.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

TRT yapımı film Altın Palmiye için yarışacak

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TRT yapımı film Altın Palmiye için yarışacak

Bu yıl 14- 25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 72’si Cannes Film Festivali’nin programı açıklandı. Pedro Almodóvar, Bong Joon Ho, Dardenne Kardeşler, Jim Jarmusch, Ken Loach gibi ustaların son filmleri Altın Palmiye için yarışacak.

BU yıl 72’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin programında yer alacak filmler belli oldu. Zeynep Atakan ve TRT’nin ortak yapımcısı olduğu, Filistinli sinemacı Elia Süleyman’ın yönettiği ‘Burası Cennet Olmalı’ (It Must Be Heaven) ana yarışmaya seçildi. Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Xavier Dolan, Ken Loach ve Dardenne Kardeşler’in yeni filmleri de Altın Palmiye için yarışacak.
Festival direktörü Thierry Frémaux, festival başlamadan önce programa yeni filmlerin ekleneceğini de belirtti. 72. Cannes Film Festivali açılışını, 14 Mayıs’ta, Jim Jarmusch’un yeni filmi ‘The Dead Don’t Die’ (Ölüler Ölmez) ile yapacak.

TRT yapımı film Altın Palmiye için yarışacak

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