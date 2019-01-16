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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
16.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi

Eylül 2018'de açılan Troya Müzesi'nin mimarı Ömer Selçuk Baz müzenin geldiği noktayı ve yeni müze çalışmalarını anlattı

ÇANAKKALE’nin Tevfikiye köyünde Eylül 2018’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yılında açılan Troya Müzesi 2019’un ilk ayında da ziyaretçi akınına uğruyor. Mimar Ömer Selçuk Baz, gerçekleştirdiği basın toplantısında 2011 yılında ‘Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birinci olarak başladığı ve 65 milyon TL’ye mal olan projenin geldiği noktayı ve yeni müze çalışmalarını anlattı.

Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi

Temmuz 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme ile Kale Seramik'in de katkılarıyla çalışmalarına başladıklarını söyleyen Ömer Selçuk Baz, “Troya Müzesi’nin mimari, sergi ve peyzaj tasarımında aynı temel prensipler benimsendi. Tasarımın, Troya ören yerinin önüne geçmemesi hedeflendi. Bunu yaparken çevredeki doğal ve mimari dokudan, arkeolojinin sağladığı bilgi ve birikimin yanı sıra, ziyaretçilerin hafızalarındaki ön bilgiden yola çıkıldı. Dışarıdan bakıldığında müze, topraktaki bir yarıktan yükselen, peyzaj içerisine oturtulmuş dev bir buluntu olarak algılanıyor. Paslanmış metal kaplı yapı, topraktan çıkarılmış kırılmış çanak çömlek gibi renk değiştirdi. Kendine özgü dokusuyla bir geçmişi olduğunu hissettiriyor” diye konuştu.

Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi

2020’DE AÇILACAK

Kapadokya’da yeni bir müze projesi için çalışmalara başladıklarını müjdeleyen Baz, Kapadokya Bölge Müzesi olacak projenin Troya Müzesi gibi yer altında olduğunu söyledi: “Eski yüz yıllık taş ocağı olan bir kayayı oyarak bir müzeye çeviriyoruz şu an. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma. Orada çok ilginç bir kaya var. Kayanın içi kısmen doğal şekilde oyulmuş o kayayı oymaya devam ederek müzeyi oluşturuyoruz. Ayrıca çıkarttığımız devasa büyüklükteki kayayla yeni yapılar inşa ediyoruz.” Baz Kapadokya Bölge Müzesi’nin 2020’nin ilk çeyreğinde açılmasını planladıklarını ekledi.

Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi

Kapadokya'da çalışmalarına başlanan yeraltı müzesi

TROYA MÜZESİ'NDEN NOTLAR

Müzede 6 bini aşkın arkeolojik eser sergileniyor

Müze teşhir alanlarında 6 bini aşkın arkeolojik eser bulunuyor. Bu eserler büyük ebatlı taş lahitlerden, ufak cam iğnelere ve altın küpelere kadar farklı nitelik ve ölçeklerde. Ayrıca 30 bine yakın eser de depolarda yer alıyor.

Bir katta Troas’a, diğer katta Helenistik döneme yolculuk

Müzede, Troya’nın hikayesi giriş rampasından itibaren 5 temel başlık halinde sunuluyor. Müze içinde yer alan sergi, zemin katta Troas bölgesi kentlerini, birinci katta Troya’nın 1’den 7’ye kadar olan katmanlarını, ikinci katta İlyada ve Homer üzerinden Roma ve Helenistik dönemi, üçüncü katta da popüler kültür ve arkeoloji tarihinde Troya konularına yer veriliyor.

11 bin 500 metrekare kapalı alanda birçok farklı salon yer alıyor

Toplam 104 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen müzenin 11 bin 500 metrekare kapalı alanının 2 bin 400 metrekaresi sergileme alanı olarak planlandı. Dükkan, kafeterya, geçici sergi salonu ve konferans salonuyla ziyaretçilerin erişimine açık olan müzenin batı kanadında ofis, laboratuvar, teknik hacim ve depo alanları yer alıyor.

İkinci ihale ile yeniden başlayan süreç 14 ayda tamamlandı

2013 yılında yapılan inşaat ihalesi ile başlayan sürece 2015-2017 yılları arasında ara verildi. 2017 yılında yapılan ikinci ihale ile AKSAN İnşaat yapım çalışmalarına tekrar başladı. 14 aylık çalışma sürecinin sonunda teşhir tanzim ve peyzaj çalışmaları dahil müze Eylül 2018’de ziyarete açıldı.

 

 

 

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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