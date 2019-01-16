Troya Müzesi’nin mimarından Kapadokya Müzesi
Eylül 2018'de açılan Troya Müzesi'nin mimarı Ömer Selçuk Baz müzenin geldiği noktayı ve yeni müze çalışmalarını anlattı
ÇANAKKALE’nin Tevfikiye köyünde Eylül 2018’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yılında açılan Troya Müzesi 2019’un ilk ayında da ziyaretçi akınına uğruyor. Mimar Ömer Selçuk Baz, gerçekleştirdiği basın toplantısında 2011 yılında ‘Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birinci olarak başladığı ve 65 milyon TL’ye mal olan projenin geldiği noktayı ve yeni müze çalışmalarını anlattı.
Temmuz 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme ile Kale Seramik'in de katkılarıyla çalışmalarına başladıklarını söyleyen Ömer Selçuk Baz, “Troya Müzesi’nin mimari, sergi ve peyzaj tasarımında aynı temel prensipler benimsendi. Tasarımın, Troya ören yerinin önüne geçmemesi hedeflendi. Bunu yaparken çevredeki doğal ve mimari dokudan, arkeolojinin sağladığı bilgi ve birikimin yanı sıra, ziyaretçilerin hafızalarındaki ön bilgiden yola çıkıldı. Dışarıdan bakıldığında müze, topraktaki bir yarıktan yükselen, peyzaj içerisine oturtulmuş dev bir buluntu olarak algılanıyor. Paslanmış metal kaplı yapı, topraktan çıkarılmış kırılmış çanak çömlek gibi renk değiştirdi. Kendine özgü dokusuyla bir geçmişi olduğunu hissettiriyor” diye konuştu.
2020’DE AÇILACAK
Kapadokya’da yeni bir müze projesi için çalışmalara başladıklarını müjdeleyen Baz, Kapadokya Bölge Müzesi olacak projenin Troya Müzesi gibi yer altında olduğunu söyledi: “Eski yüz yıllık taş ocağı olan bir kayayı oyarak bir müzeye çeviriyoruz şu an. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma. Orada çok ilginç bir kaya var. Kayanın içi kısmen doğal şekilde oyulmuş o kayayı oymaya devam ederek müzeyi oluşturuyoruz. Ayrıca çıkarttığımız devasa büyüklükteki kayayla yeni yapılar inşa ediyoruz.” Baz Kapadokya Bölge Müzesi’nin 2020’nin ilk çeyreğinde açılmasını planladıklarını ekledi.
Kapadokya'da çalışmalarına başlanan yeraltı müzesi
TROYA MÜZESİ'NDEN NOTLAR
Müzede 6 bini aşkın arkeolojik eser sergileniyor
Müze teşhir alanlarında 6 bini aşkın arkeolojik eser bulunuyor. Bu eserler büyük ebatlı taş lahitlerden, ufak cam iğnelere ve altın küpelere kadar farklı nitelik ve ölçeklerde. Ayrıca 30 bine yakın eser de depolarda yer alıyor.
Bir katta Troas’a, diğer katta Helenistik döneme yolculuk
Müzede, Troya’nın hikayesi giriş rampasından itibaren 5 temel başlık halinde sunuluyor. Müze içinde yer alan sergi, zemin katta Troas bölgesi kentlerini, birinci katta Troya’nın 1’den 7’ye kadar olan katmanlarını, ikinci katta İlyada ve Homer üzerinden Roma ve Helenistik dönemi, üçüncü katta da popüler kültür ve arkeoloji tarihinde Troya konularına yer veriliyor.
11 bin 500 metrekare kapalı alanda birçok farklı salon yer alıyor
Toplam 104 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen müzenin 11 bin 500 metrekare kapalı alanının 2 bin 400 metrekaresi sergileme alanı olarak planlandı. Dükkan, kafeterya, geçici sergi salonu ve konferans salonuyla ziyaretçilerin erişimine açık olan müzenin batı kanadında ofis, laboratuvar, teknik hacim ve depo alanları yer alıyor.
İkinci ihale ile yeniden başlayan süreç 14 ayda tamamlandı
2013 yılında yapılan inşaat ihalesi ile başlayan sürece 2015-2017 yılları arasında ara verildi. 2017 yılında yapılan ikinci ihale ile AKSAN İnşaat yapım çalışmalarına tekrar başladı. 14 aylık çalışma sürecinin sonunda teşhir tanzim ve peyzaj çalışmaları dahil müze Eylül 2018’de ziyarete açıldı.
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