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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ömer ERBİL
17.10.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

Troya müzesine kavuştu

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Troya müzesine kavuştu

2011 yılında ulusal mimarlık yarışmasıyla projesi belirlenen Troya Müzesi 7 yılın sonunda bitirilerek ziyarete açıldı. Müze bu süreçte 7 farklı kültür ve turizm bakanı gördü. 45 milyon liraya mal olan müze 12 bin 700 metrekare kapalı alana yayılıyor.

UZUN yıllar Troya antik kenti kazı başkanlığı görevini yürüten Prof. Manfred Osman Korfmann’ın hayali gerçek oldu. Korfmann, yağmalanan Troya eserlerinin dünyadan getirilebilmesi için bir müze yapılmasını çok önemsiyordu. 2011 yılında ulusal mimarlık yarışmasıyla müzenin projesi belirlendi. Kültür Turizm Bakanlığı ihaleyle 2013’te temeli attı, ancak FETÖ soruşturması kapsamında ihaleyi alan şirket tasfiye edildi. Bir süre müzede çivi bile çakılmadı. 2018 Troya Yılı mimarlarından olan Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın çabalarıyla yarım kalan müze için ikinci bir ihaleye çıkıldı ve inşaata yeniden devam edildi. Toplam 45 milyon liraya mal olan müze geçen hafta tamamlanarak ziyarete açıldı.

Troya müzesine kavuştu

YİTİK MİRAS KÖŞESİ YAPILDI

Müze Müdürü Ali Atmaca gelen ziyaretçi sayısından memnun olduklarını belirterek, “Günde 2 binden fazla ziyaretçi kabul ediyoruz. 10 gün müze ziyaretleri bedava. Merkezden ücretsiz otobüs kaldırılıyor. Çevre köylerden geleneksel kıyafetleriyle gelen kadınlarımız yüzümüzü güldürüyor. Çok sayıda yabancı ziyaretçi de ilk günden itibaren gelmeye başladı. Bu bölge için önemli bir müze oldu” dedi. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi olarak 7 başlıkta müze sergi alanı gezilebiliyor. Yeni müzede ziyaretçiler lahitler ve Homeros’un İlyada destanındaki sözleriyle karşılanıyor. Dik bir rampadan giren ziyaretçiler duvar nişlerinde yer alan heykel, mezar taşları, canlandırmalar ve grafikleri izleyerek müzeye giriş yapıyor. İlk katta geniş ve aydınlık bir fuaye alanı, sergi ve konferans salonu, büyük bir müze hediyelik satış alanıyla birlikte Pen Müzesi’nden Troya hazineleri ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden getirilen ‘İşçi Hazinesi’ yer alıyor. İkinci katta müzenin en kıymetli eserlerinden sayılan Polyksena lahdi, heykel grubu ile birlikte sergileniyor. En üst katta bulunan ‘Yitik Miras’ köşesinde Schliemann tarafından 1873 yılında kaçırılan hazinelerin fotoğrafları bulunuyor.

Troya müzesine kavuştu

90 BİN METREKARE

Müze bahçesiyle birlikte 90 bin metrekareye sahip. 12 bin 700 metrekare kapalı alanı bulunan müze 7 bloktan oluşuyor. 3 bin metrekare kapalı sergileme alanına sahip müzede konferans salonu, sergileme salonu, laboratuvar, etüdlük eser depoları, kafetarya, idari ve teknik personel odaları var. 4 katlı binanın dış cephesi corten (eskitilmiş metal) malzemeyle kaplı. Müze sergi salonları etrafı eğimli rampalardan gezilebiliyor. Ziyaretçiler rampalarda yürürken bir yanda müze sergi salonlarını seyrederken diğer yanda dışarıda Troya bölgesini izleme fırsatını yakalıyor.

Troya müzesine kavuştu

Troas bölgesindeki müzede, ondan fazla ören yeri ve antik kentten getirilen 2 bin eser sergileniyor. Müze depolarında da 40 binden fazla eser bulunuyor. Müzeye ilgi oldukça fazla. Çevre köylerden gelen, geleneksel kıyafetler içindeki kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor. Domates tarlasından çıkıp geldiklerini söyleyen kadınlar, uzun yıllardır yapımı süren müzeyi çok merak ettiklerini dile getiriyorlar. Müze Müdürü Ali Atmaca günde 2 binden fazla ziyaretçi geldiğini söylüyor.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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