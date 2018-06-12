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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Ömer ERBİL
12.06.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Troya hazineleri evinde

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Troya hazineleri evinde

Kültür Bakanlığı, çeşitli müzelerdeki Troya kökenli tarihi eserleri, Çanakkale’de ağustos ayında açılması planlanan Troya Müzesi’ne nakletme kararı aldı.

Troya hazineleri evindeÇanakkale’de yapılan ve ağustos ayında açılması planlanan Troya Müzesi için Türkiye’deki dört müzeden çok sayıda Troya eseri yeni müzeye nakledilecek. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Troya hazinelerini 1873 yılında kaçıran Heinrich Schliemann döneminden kalan altın eserler ile Boğazköy Tableti, Topkapı Sarayı’ndan Fatih Sultan Mehmet’in de okuduğu Homeros’un ‘İlyada’ kitabı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan 2012 yılında Amerika’dan getirilen 24 parça hazine, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Homeros heykeli ile beş adet sikkenin yeni Troya müzesine verilmesi kararlaştırıldı.

BAKANLIK ORİJİNALLERİ İSTEDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 Troya Yılı kapsamında açmayı planladığı Troya Müzesi için ülkemizdeki müzelerde bulunan Troya kökenli eserlerin yeni açılacak müzeye gönderilmesine karar verdi. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi eserlerin mülajlarını göndermeyi önerse de bakanlık orijinallerinin verilmesini istedi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1880’li yıllarda kuruluşundan bu yana Müze-i Hümayun koleksiyonunda bulunan eserlerin literatüre geçtiği gerekçesiyle orijinallerini göndermek istemedi. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan G.İ.2 envanter numaralı eserin de yüksek çözünürlüklü dijital kopyasının tıpkı basımı yapılıp verilebileceği belirtildi. Ancak bakanlık, her iki müzeye de eserlerin orijinallerinin verilmesi gerektiğini, yurtdışındaki Troya kökenli eserlerin alınabilmesi için bu durumun önemine dikkat çekildi. Bizdeki müzeler eserlerini vermek istemezken yurtdışındaki müzelerden eser istemenin zorlukları müze müdürlerine hatırlatıldı. Bunun üzerine her iki müze de eserlerin orijinallerinin verilmesinin doğru olacağını düşünerek bakanlığın talebine olumlu karşılık verdi.

KURTULMUŞ: HER ESER YERİNDE GÜZEL
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya hazinelerinin ülkemize geri kazandırılması için Troya Müzesi açılışını önemsediklerini dile getirerek, “Her eser yerinde güzel. Puşkin Müzesi’nde Troya hazinelerini gördüğümde içim acıdı. Biz sınırlarımızda yakalanan eserleri hiç sorgulamadan ait oldukları ülkelere iade ediyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Müzelerimizdeki Troya eserlerini yeni açılan müzeye nakledeceğiz. Sonra da dünyadan Troya kökenli eserlerimizin iadesi için mücadeleyi sürdüreceğiz’’ dedi.

İŞTE GELECEK ESERLER
İstanbul Arkeoloji Müzesi: Schliemann’ın 1873 yılında kaçırdığı Troya Hazineleri’nden geride kalan hazineye ait buluntular Müze-i Hümayun’a devredilmişti. Müzenini Maden ve Hulliyet Eserleri Koleksiyonu’nda Hazine grubuna ait eserlerin tamamı, yine Boğazköy kazılarında bulunan ve içinde Troya şehrinden söz eden Boğazköy Tableti ile birlikte yaklaşık 250 parça eser Çanakkale’de inşaatı tamamlanan müzeye gönderilecek.

Topkapı Sarayı: Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu düşünülen kütüphaneye kayıtlı G.İ.2 envanter numaralı Homeros’un ‘İlyada’ kitabı.

İzmir Arkeoloji Müzesi: Homeros heykeli ile birlikte beş adet troya dönemini anlatan sikke.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Troya Hazinesi’ne ait 24 parça eser 1 Eylül’de ABD Penn Müzesi’nden iade yoluyla alınmıştı. İçinde diadem, küpe, bileziklerin olduğu 24 parça eserin tamamı Troya Müzesi koleksiyonuna girecek.

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