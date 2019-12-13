Troya filmine ödül

Ödüle layık görülen gazeteciler, sanatçılar, karikatüristler, edebiyatçılar, sporcular ve bilim insanları önceki gün Levent’teki Yapı Kredi Plaza’da düzenlenen törenle plaketlerini aldı. 9 dalda 16 kişinin ödül aldığı törende, Hürriyet muhabiri Ömer Erbil’in senaryosunu yazdığı ‘Troya Hazineleri Asırlık Hasret’ isimli belgesel film, TV Belgesel dalında övgüye değer bulundu. Ödülü filmin yönetmeni Nihal Ağırbaş ile birlikte alan Erbil, “150 yıl önce ülkemizden kaçırılan Troya hazinelerinin kaçırılış öyküsünü anlatarak yurtdışına kaçırılan tüm tarihi eserlerin geri getirilmesine katkı olması için hazırladığımız belgeselin ödül alması bizi çok sevindirdi” diye konuştu. Diğer dallarda ödül alan isimler ise şöyle:

Gazetecilik ödülü: Tuncay Mollaveisoğlu (Cumhuriyet)

Gazetecilik övgü ödülü: Uğur Şahin (Birgün)

Radyo ödülü: Yaşar Özürküt

Televizyon haber ödülü: Nazlı Yerebasmaz (Fox)

Televizyon haber övgü ödülü: Damla Turgutlu Soybaş (Haber Global)

TV belgesel ödülü: F. Neslihan Semerci

TV belgesel övgü ödülü: Nihal Ağırbaş

Karikatür ödülü: Zafer Temoçin (Cumhuriyet)

Edebiyat ödülü: Hidayet Sayın

Sosyal bilimler ödülü: Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan

Sosyal bilimler övgü ödülü: Evin İlyasoğlu

Fen bilimleri ödülü: Prof. Dr. Hakan Ürey

Fen bilimleri övgü ödülü: Prof. Dr. Ekrem Aydıner

Sağlık bilimleri ödülü: Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığındaki bilim ekibi

Spor ödülü: İrem Yaman m Spor övgü ödülü: Sümeyye Boyacı.