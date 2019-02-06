Troya’ dünyaya açılıyor

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan ‘Troya’nın yurt dışında sahnelenmesi için birçok teklif aldıklarını, program dahilinde bunları değerlendireceklerini dile getirdi. ‘2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’ dolayısıyla iki ülke arasında çeşitli kültürel ilişkilerin kurulacağını anlatan Karahan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun başkanlığında heyetle Moskova'da konuya ilişkin temaslarda bulunduklarını bildirdi.

AÇILIŞTA SAHNELENECEK

Karahan, şunları kaydetti: "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 8 Nisan akşamı Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde ilk kez bir Türk operası sahnelenecek. 300 kişilik ekiple bir Türk operasını seslendireceğiz. Bizim için bu temsilin değerli bir tarafı daha var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılın açılışını beraber yapacakları öngörülüyor. Bizim için iki kat daha özel olacak. Çok heyecanlıyız. Bolşoy'daki temsilimiz için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor."

NİSAN’DA BERLİN’DE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un DOB'un bütün prodüksiyon ve festivallerine büyük destek verdiğini, bunun kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Karahan, "Bakanımızın destekleriyle nisan sonunda da Berlin'de Troya'yı seslendireceğiz" dedi.

Sanatın ülkelerin ‘yumuşak güçleri’ olması nedeniyle Türk eserlerinin dünyada seslendirilmesinin değer taşıdığını anlatan Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim topraklarımızdan çıkan efsaneleri, hikayeleri, çok sesli bir şekilde, yine bizim toprağımızdan çıkan melodilerle harmanladık. Troya, bunun ilk örneklerinden. Troya'da dünyada hiç örneği olmayan bir şey var. Eserde bale ve opera, dünya tarihinde ilk kez bu kadar eşit şekilde sahnede oluyor. Dünyada yapılmamış bir şeyi Türk operası olarak yapmak, Türk sanatçılar olarak kendi imkanlarımızla yapmak bizim için çok değerli. Dünyaya bu şekilde yüzümüzü göstermek çok kıymetli." AA