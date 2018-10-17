‘Trompete aşık oldum’

Müziğe başlarken size yol gösteren bir rol modeliniz var mıydı?

Müzikal kariyerime çok erken yaşlarda başladım. İtalya’nın Brescia yakınlarındaki köyümde sesli çalgılar grubuna katıldığımda sadece 6 yaşındaydım. Kendi ailem de bu grubun üyelerinden olduğu için onlar müziklerini icra ederken, ben de ailemle bol bol vakit geçirme imkânı buldum. Annem klarnet çalıyordu, babam ise trompet. Ben de bu sayede trompete âşık oldum ve bunun ileride yapmak istediğim şey olduğunu anladım. Kısaca armut dibine düştü diyebiliriz.

Trompet birçok farklı müzik türünde kullanılan önemli bir enstrüman. Klasik müzik dışında sizin etkilendiğiniz janrlar var mı?

Trompet çok yönlü bir enstrüman, sadece farklı müzik türlerinde çalınmıyor, müziğe bir atmosfer, ortaya çıkan tınılara renk de katıyor. Ayrıca, çok güçlü, kendinden emin olduğu kadar yeri geldiğinde geri planda kalmayı bilen bir enstrüman. Dinlemekten zevk aldığım birbirinden farklı birçok trompetçi var. Ben her trompetçiden ilham almaya çalışıyorum, aynı doğrultuda farklı müzisyenlerden de tabii. Fakat klasik müziğin dışında özellikle cazdan çok etkilendiğimi söyleyebilirim.

Favori bestecileriniz kimler?

Sadece trompeti ön plana çıkaranlardan değil, birçok besteciden etkilendiğimi söyleyebilirim. Yine de Brahms, Mahler, Stravinsky ve özellikle de Bach’ı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu isimlerin yanında çağdaş müzikleri dinlemekten de büyük zevk alıyorum, hatta böylesine önemli bestecilerin yaşadığı bir dönemde bulunduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Tekfen Filarmoni’yle Ankara, Mersin ve İstanbul’da konser vereceksiniz. Daha önce bu şehirlerde bulundunuz mu, nasıl bir beklenti içindesiniz?

Daha önce iki kez Türkiye’ye gelmiştim! İzmir ve İstanbul’da bulunmuştum. İstanbul mükemmel bir şehir, her yeri tarih kokuyor ve çok güzel yemekleri var. Şimdi ise Ankara’yla Mersin’i ziyaret etmeyi ve bu şehirlerde Tekfen Filarmoni’yle birlikte keyifli zamanlar geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Daha önce Türk müziğiyle bir etkileşiminiz oldu mu?

Bugüne kadar içerisinde Türk müziği bulunan bir projenin parçası olmasam da geleneksel Türk müziğini duydum, dinledim. Geleneksel enstrümanlarınızdan bazılarını da biliyorum. Şunu söyleyebilirim ki çok farklı kültürlerden beslenen, ilgi çekici, renkli bir müzik tarzınız var.



Tekfen Filarmoni Orkestrası, 24 Ekim’de Ankara CSO, 25 Ekim’de Mersin Kültür Merkezi ve 26 Ekim’de İstanbul Lütfi Kırdar’da sahneye çıkacak. Konserler saat 20.00’de.