Troia Festivali başlıyor!
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troia Festivali, bu yıl 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performanslarını sergileyeceği festivalde bu sene Troia yılı kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından ısmarlanan bir opera da yer alacak. Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla dünyaca tanınan sanatçı Tevfik Akbaşlı tarafından bestelenen, Aytaç Manizade yönetiminde sergilenecek Troia Efsanesi Operası Çimenlik Kalesi’nin büyülü atmosferinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Bu sene sahne alacak isimler arasında Fazıl Say’ın yanı sıra “Big Band” müziğinin günümüz Fransız temsilcilerinden Dany Brillant, Soundtrack’leri ile ünlü pek çok filme ruhunu katmış besteleri ile tanınan sanatçı Eleni Karaindrou ve Senfoni Orkestrası, Dina Ensemble, Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Rubato, Boğaz Saz Grubu, Hedon Orkestrası ve Fevzipaşa Dans Grubu yer alıyor.
55. Uluslararası Çanakkale Troia Festivali etkinlikleri Çimenlik Kalesi, Özgürlük Parkı, Amfi Tiyatro, Çağlar Kaynak Basket Sahası, Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenecek.
Festival kapsamında verilen Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülleri 10 Ağustos Cuma günü Troia Antik Kenti’nde sahiplerini bulacak.
Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek söyleşilerin bu yıl ki konukları Fecri Polat, Haluk Şahin, Levent Üzümcü ve Ataol Behramoğlu olacak.
Gecesi ayrı, gündüzü ayrı keyifli programıyla kente kültür sanatı doyasıya yaşatacak festival kapsamında halkla buluşacak sergiler Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenirken, festival boyunca üç ayrı tiyatro oyunu da seyircileri ile Amfi Tiyatro’da buluşacak.
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