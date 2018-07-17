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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
17.07.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Troia Festivali başlıyor!

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Troia Festivali başlıyor!

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troia Festivali, bu yıl 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performanslarını sergileyeceği festivalde bu sene Troia yılı kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından ısmarlanan bir opera da yer alacak. Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla dünyaca tanınan sanatçı Tevfik Akbaşlı tarafından bestelenen, Aytaç Manizade yönetiminde sergilenecek Troia Efsanesi Operası Çimenlik Kalesi’nin büyülü atmosferinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Bu sene sahne alacak isimler arasında Fazıl Say’ın yanı sıra “Big Band” müziğinin günümüz Fransız temsilcilerinden Dany Brillant, Soundtrack’leri ile ünlü pek çok filme ruhunu katmış besteleri ile tanınan sanatçı Eleni Karaindrou ve Senfoni Orkestrası, Dina Ensemble, Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Rubato, Boğaz Saz Grubu, Hedon Orkestrası ve Fevzipaşa Dans Grubu yer alıyor.

55. Uluslararası Çanakkale Troia Festivali etkinlikleri Çimenlik Kalesi, Özgürlük Parkı, Amfi Tiyatro, Çağlar Kaynak Basket Sahası, Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenecek.

Festival kapsamında verilen Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülleri 10 Ağustos Cuma günü Troia Antik Kenti’nde sahiplerini bulacak.

Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek söyleşilerin bu yıl ki konukları Fecri Polat, Haluk Şahin, Levent Üzümcü ve Ataol Behramoğlu olacak.
Gecesi ayrı, gündüzü ayrı keyifli programıyla kente kültür sanatı doyasıya yaşatacak festival kapsamında halkla buluşacak sergiler Çanakkale Seramik Müzesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korfmann Kütüphanesi’nde düzenlenirken, festival boyunca üç ayrı tiyatro oyunu da seyircileri ile Amfi Tiyatro’da buluşacak.

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