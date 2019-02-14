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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

'Trio BAB' Piyano Evi’nde

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'Trio BAB' Piyano Evi’nde

'Trio BAB', 16 Şubat Cumartesi günü Piyano Evi 'Ev Konserleri'nde verecekleri konserle dinleyiciyle buluşacak.

Farklı kurumlarda aldıkları eğitimler sonrasında bir araya gelen Viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar, Klarnet sanatçısı Ayşegül Ergene ve Piyanist K. Batu Ekmekçi' den oluşan “Trio BAB, 1 Şubat tarihinde Trabzon Hamamizade Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirdikleri ilk konserlerinin ardından, 16 Şubat’ ta İstanbul Piyano Evi'nde 2019 yılının ikinci konserini verecekler. 

Trio BABPiyano Evi’ndeki bu ilk konserlerinde Mozart, Bruch ve Schumann'ın eserlerini seslendirecekler.

Trio BAB KİMDİR ?
 
Ayşegül Ergene, Bilkent Üniversitesi MSSF'de master ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladıktan sonra Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı, geçtiğimiz yıl doçent ünvanı aldı. Barış Kerem Bahar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı' nda master ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı, İtalya Luca Marenzio Konservatuvarı' nda barok dönem yorumu üzerine eğitim aldı, halen Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı' nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta. K. Batu Ekmekçi ise İstanbul Üniversitesi MİAM’ da lisansüstü çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda İstanbul Piyano Evi' nde yönetici ve eğitmen olarak görev yapmaktadır."

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