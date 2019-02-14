'Trio BAB' Piyano Evi’nde
'Trio BAB', 16 Şubat Cumartesi günü Piyano Evi 'Ev Konserleri'nde verecekleri konserle dinleyiciyle buluşacak.
Farklı kurumlarda aldıkları eğitimler sonrasında bir araya gelen Viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar, Klarnet sanatçısı Ayşegül Ergene ve Piyanist K. Batu Ekmekçi' den oluşan “Trio BAB”, 1 Şubat tarihinde Trabzon Hamamizade Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirdikleri ilk konserlerinin ardından, 16 Şubat’ ta İstanbul Piyano Evi'nde 2019 yılının ikinci konserini verecekler.
Trio BAB, Piyano Evi’ndeki bu ilk konserlerinde Mozart, Bruch ve Schumann'ın eserlerini seslendirecekler.
Trio BAB KİMDİR ?
Ayşegül Ergene, Bilkent Üniversitesi MSSF'de master ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladıktan sonra Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı, geçtiğimiz yıl doçent ünvanı aldı. Barış Kerem Bahar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı' nda master ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı, İtalya Luca Marenzio Konservatuvarı' nda barok dönem yorumu üzerine eğitim aldı, halen Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı' nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta. K. Batu Ekmekçi ise İstanbul Üniversitesi MİAM’ da lisansüstü çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda İstanbul Piyano Evi' nde yönetici ve eğitmen olarak görev yapmaktadır."
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