Toplumsal şiire yeni soluk
Toplumsal şiirin temsilcilerinden şair Ümit Öztürk, yeni kitabı ‘Aspava Hayat’ta toplumsal tarihi şiirsellikle okuyucuya sunuyor.
Hayal ile gerçeği bir araya getiren şiirleriyle dikkat çeken Ümit Öztürk, son kitabı ‘Aspava Hayat’ta güncel anlatıları satırlarının arasına yerleştiriyor. Kitap, gelecekle ilgili umutlara, toplumsal kargaşaların insan üzerindeki etkisine, toplumsal bozulmanın bireyi sarsmasına, varsıl ve yoksul çatışmasına dek pek çok konuda eleştiri sunuyor. “Allah, saadet, para, aşk, versin, amin” sözcüklerinin birleşiminden oluşan ‘Aspava’ sözcüğü, Ümit Öztürk’ün şiirlerinin de bir özetini oluşturuyor. ‘Aspava Hayat’ tek bir uzun şiirden oluşuyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde dünyaya gelen Öztürk, 2010 yılında ilk şiir kitabı ‘Birazı Unutulan’ı yayımladı. Yazarın ‘Anla Eylül’ünü İçimin’ ve ‘Uçtu Kuş Olup Uçtu Zaman’ adı iki kitabı daha var. Şair, günlük yaşantılar üzerine şiirleri kaleme alıyor.
ASPAVA HAYAT
Ümit Öztürk
Tura Yayınları, 2019
88 sayfa, 15 TL.
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