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Kitap Sanat
20.12.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Tokman’a İtalya’dan prestijli çeviri ödülü

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Tokman’a İtalya’dan prestijli çeviri ödülü

Erkut Tokman, Komşu Yayınları, Yasakmeyve şiir serisinden çift dilli olarak çıkan İtalyan şair Sebastiano Grasso’dan çevirdiği ‘Gözbebeklerindeki Pusuda, Sen’ kitabıyla İtalya Kültür Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, ilk kez Türkiye’den bir isme verildi.

İtalyan’nın en prestijli çeviri ödülü kabul edilen Uluslararası Çeviri Ödülü’nü almak üzere yeni yılın ilk aylarında Roma’ya gidecek olan şair, mühendis ve çevirmen Erkut Tokman; ödülün uzun yıllara yayılan İtalyan edebiyatı ve şiiriyle tanışıklığının bir meyvesi olduğunu ve bu dilde çeviri yapanlara da ileride bir örnek ve teşvik oluşturacağını düşündüğünü söyledi.

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