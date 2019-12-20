Tokman’a İtalya’dan prestijli çeviri ödülü

İtalyan’nın en prestijli çeviri ödülü kabul edilen Uluslararası Çeviri Ödülü’nü almak üzere yeni yılın ilk aylarında Roma’ya gidecek olan şair, mühendis ve çevirmen Erkut Tokman; ödülün uzun yıllara yayılan İtalyan edebiyatı ve şiiriyle tanışıklığının bir meyvesi olduğunu ve bu dilde çeviri yapanlara da ileride bir örnek ve teşvik oluşturacağını düşündüğünü söyledi.