Tiyatronun kalbi Adana’da atacak

MERHUM işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerle buluşacak. 30 Nisan’a dek sürecek festivalde 24’ü yerli, 6’sı yabancı 30 oyun sahnelenecek. Bu yıl 20'nci yaşını kutlayacak festivalin tanıtımı Adana Devlet Tiyatrosu Fuaye Salonu'nda Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

KÜBA DANSLARIYLA BAŞLIYOR

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalde, Küba'dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikâyesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde açılış gösterisini sunacak olan Küba'dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu 'Bana Mastikayı Çalsana' ve Antalya Devlet Tiyatrosu da 'Deli Dumrul' adlı oyunlarıyla Merkez Park'ta sahneye çıkacak.

1 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞTI

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı, 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.