Tiyatroculardan hashtag’li serzeniş

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanat kurumları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 26’ncı maddeler doğrultusunda, sözleşmeli personel çalıştırılabilmesini düzenleyen yeni yönetmeliklerini hazırladı. Bu yönetmelikler bakanlık bünyesinde bulunan 2 bin 500 sözleşmeli sanatçının çalışma şartlarını belirliyor. Yönetmelikler henüz uygulamaya girmeden tartışmalara neden oldu.

Hürriyet’e konuşan Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, şunları aktardı: “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çıkarılırken sanatkârlar için üniversite mezuniyet şartı getirildi. Yönetmelik bu şekliyle uygulanırsa birçok sanat emekçisi kapının önüne konacak. Geleneksel sanatlarının yükünü sırtında taşıyan güvencesiz sanat emekçileri bir yönetmelikle gözden çıkarıldı. Ayrıca koro ve topluluklarda yevmiyeli olarak çalışanların önemli bir kısmı Roman vatandaşlar. Yönetmelikle getirilen öğrenim şartı ve aldığımız duyumlar neticesinde bu uygulamayla bizlerde Romanların kadro dışı bırakılmasının hedeflendiği düşüncesi oluştu. Yönetmeliğin bu şekliyle kalması halinde çok sayıda sanat emekçisi işsiz kalacak. Yönetmelikte semazen ve mehteran için herhangi bir şart getirilmezken ses ve saz sanatçıları için dört yıllık ilgili fakülte zorunluluğu, dansçılar için ise güzel sanatlar lisesi ve yüksekokul şartı getirildi. Sanat kurumlarının hakları acilen iyileştirilerek eşitlenmeli.”

YÖNETMELİK VAR, KADRO YOK

Devlet Tiyatroları’nda ‘süreli sözleşmeli personel’ olarak çalışan çok sayıda sanatçı da Twitter’da açtıkları ‘#yönetmelikvarkadroyok’ hashtag’i ile yönetmeliğin yürürlüğe girmemesi ve kadro taleplerine yanıt verilmemesine tepki gösterdi. Sanatçılar paylaşımlarında, “DT’de 2019-2020 sezonu açılıyor ama sözleşmeli personel yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanmasına rağmen kadrolarına geçemedi. Devlet Opera ve Bale, senfoni ve güzel sanatlar da dahil olmak üzere mayıs ayından beri gelecek kadroları beklemekte. İsteğimiz ise çok insancıl. Zaten Resmi Gazete’de yer almış olan ilgili kararnamenin gereğinin yapılması ve çalışanların sosyal hakları ile iş güvenliğinin sağlanması. Şu an yılda 300 gün üzerinden sigortalanıp senelik sözleşmeler ile çalışıyoruz. Kıdem tazminatı, işten çıkarılırsak işsizlik maaşı vb haklarımız söz konusu değil. Bunun için tüm devlet büyüklerimizin ve sahnelerimizi dolduran seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var” mesajını paylaştı.

SEZONU BURUK AÇIYORUZ

Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) Başkanı Mehmet Yılmaz da Hürriyet’e “Personelin, kurumların geleceği için devletin güvenceli kadrolarına ihtiyaç vardır. Çünkü çocuklar ve gençler bu sanatlara ilgi duyduklarında geleceğinin de bir garanti altına olduğunu hayal ederek bu işe girmek istemektedirler” değerlendirmesinde bulundu.

Görüştüğümüz bir sözleşmeli sanatçı da “16 yıldır sözleşmeli çalışıyorum. Sezonu herkes buruk şekilde açıyor. Ücretli izin hakkımızı ücretsiz şekilde kullanıyoruz. Yemek yol parası yok” serzenişinde bulundu.