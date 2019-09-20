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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tiyatroculardan hashtag’li serzeniş

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Tiyatroculardan hashtag’li serzeniş

‘Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’ne getirilen üniversite mezuniyeti şartı Kültür Bakanlığı’na bağlı çalışan alaylı birçok sanatçıyı etkiliyor. Sözleşmeli tiyatrocular da ‘#yönetmelikvarkadroyok’ hashtag’iyle kadro talep ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanat kurumları 375 sayılı kanun hükmünde kararnameyle sözleşmeli personel çalıştırılabilmesini düzenleyen yeni yönetmeliklerini hazırladı. Bakanlık bünyesindeki 2 bin 500 sözleşmeli sanatçıyı etkileyen yönetmelikler henüz uygulamaya girmeden tartışmalara neden oldu.
Hürriyet’e konuşan Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çıkarılırken sanatkârlar için üniversite mezuniyet şartı getirildi. Yönetmelik bu şekliyle uygulanırsa birçok sanat emekçisi işsiz kalacak. Geleneksel sanatlarının yükünü sırtında taşıyan güvencesiz sanat emekçileri bir yönetmelikle gözden çıkarıldı. Ayrıca koro ve topluluklarda yevmiyeli olarak çalışanların önemli bir kısmı Roman vatandaşlar. Yönetmelikte semazen ve mehteran için herhangi bir şart getirilmezken ses ve saz sanatçıları için dört yıllık ilgili fakülte zorunluluğu, dansçılar için ise güzel sanatlar lisesi ve yüksekokul şartı getirildi. Sanat kurumlarının hakları acilen iyileştirilerek eşitlenmeli.”

YÖNETMELİK VAR, KADRO YOK

Devlet Tiyatroları’nda ‘süreli sözleşmeli personel’ olarak çalışan çok sayıda sanatçı da Twitter’da açtıkları ‘#yönetmelikvarkadroyok’ hashtag’i ile yönetmeliğin yürürlüğe girmemesi ve kadro taleplerine yanıt verilmemesine tepki gösterdi. Sanatçılar paylaşımlarında, “DT’de 2019-2020 sezonu açılıyor ama sözleşmeli personel yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanmasına rağmen kadrolarına geçemedi. İsteğimiz ise çok insancıl. Zaten Resmi Gazete’de yer almış olan ilgili kararnamenin gereğinin yapılması ve çalışanların sosyal hakları ile iş güvenliğinin sağlanması. Şu an yılda 300 gün üzerinden sigortalanıp senelik sözleşmeler ile çalışıyoruz. Kıdem tazminatı, işten çıkarılırsak işsizlik maaşı vb haklarımız söz konusu değil. Bunun için tüm devlet büyüklerimizin ve sahnelerimizi dolduran seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var” mesajını paylaştı. m Umut ERDEM/ANKARA

SEZONU BURUK AÇIYORUZ

Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) Başkanı Mehmet Yılmaz da Hürriyet’e “Personelin, kurumların geleceği için devletin güvenceli kadrolarına ihtiyaç vardır. Çünkü çocuklar ve gençler bu sanatlara ilgi duyduklarında geleceğinin de bir garanti altına olduğunu hayal ederek bu işe girmek istemektedirler” değerlendirmesinde bulundu. Görüştüğümüz bir sözleşmeli sanatçı da “16 yıldır sözleşmeli çalışıyorum. Sezonu herkes buruk şekilde açıyor. Ücretli izin hakkımızı ücretsiz şekilde kullanıyoruz. Yemek yol parası yok” serzenişinde bulundu.

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