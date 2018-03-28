Eleştirmenler seçti: Yılın oyunu 'Martı'

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu sene Pürtelaş Tiyatro yapımı 'Martı'yı 'yılın oyunu' seçerken, 'Sevgili Arsız Ölüm/Dirmit'teki performansıyla Nezaket Erden'i ve Baba Sahne'nin 'Bir Baba Hamlet'indeki performansıyla Murat Akkoyunlu'yu 'yılın oyuncuları' seçti.

2018 TEB Onur Ödülü "Tiyatroya sayısız insan, oyun ve kitap kazandırması, tiyatroda düşünselliğin ve eleştiri geleneğinin gelişmesi ve yerleşmesi için emek vermesi, 1992 yılında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü kurarak bu alanda pek çok insanın yetişmesine öncülük etmesi, Almanya ile Türkiye arasında hem sanatsal hem insani köprüler kurarak iki ülke arasındaki kültürler arası diyaloga verdiği hizmetler ve üstlendiği öncü, aydın, yol gösterici, genç eleştirmenleri destekleyici yaklaşımları nedeniyle Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’na ve içinde yaşadığımız karanlıktan payını alan tiyatro dünyasında ödünsüz tutum sergilemesi, kendine yapılanlar karşısında dik duruşunu koruması, sanat dünyamıza çok sayıda sanatçı kazandıran MSM’yi kurması ve her şeye karşın yaşatmasından dolayı" Müjdat Gezen’e verildi.

Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’nün Nezaket Erden’e, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’nün Murat Akkoyunlu’ya, Yılın Yerli Oyun Yazarı Ödülü’nün Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu’na verildiği açıklandı.

TEB Özel Ödülü ile ilgili "Tiyatro salonlarının vahşice yok edildiği günümüz ortamında maddi manevi riskler alarak İstanbul’a klasik tiyatro mimarisini vefa örnekleriyle getirerek büyük bir özveriyle yeni bir tiyatro kazandırdığı, tutarlı ve başarılı bir repertuar sunduğu için Şevket Çoruh’un sahibi olduğu Baba Sahne’ye veriliyor" açıklaması yapıldı.

İşte ödüller:

TEB Özel Ödülü: Şevket Çoruh, Baba Sahne

Yılın Oyunu: 'Martı', Pürtelaş Tiyatro

Yılın Kadın Oyuncusu: Nezaket Erden (Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit, Seyyar Sahne)

Yılın Erkek Oyuncusu: Murat Akkoyunlu (Bir Baba Hamlet, Baba Sahne)

Yılın Yerli Oyun Yazarı: Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu, 'Zabel' oyunu, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu

2018 TEB Onur Ödülü: Müjdat Gezen ve Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu



2018 TEB Ankara Ödülleri

TEB Özel Ödülü: Devlet Tiyatroları

Yılın Oyunu: 'Gün Batımı', Ankara Devlet Tiyatrosu

Yılın Kadın Oyuncusu: Miraç Eronat

Yılın Erkek Oyuncusu: Olcay Kavuzlu

Yılın Yerli Oyun Yazarı: Ali İhsan Kaleci

2018 TEB Onur Ödülü: Ömer Atilla Sav

Ödüller sahiplerine, nisan ayında İstanbul ve Ankara’da yapılacak törenlerle verilecek.