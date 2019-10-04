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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
04.10.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Tiyatro dünyası yeni yerli eserler kazandı...

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Tiyatro dünyası yeni yerli eserler kazandı...
Yarışmada birincilik ödülü 'Derin Mutsuzluklar Anatomisi' adlı eseriyle Cihan Çakan’a (ortada) verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Birincilik ödülü, 'Derin Mutsuzluklar Anatomisi' isimli eseriyle Cihan Çakan’a, ikincilik ödülü 'Aynalı Kambur' isimli eseriyle Mert Sezgin’e, üçüncülük ödülü de 'Kutu Kutu Pense' isimli eserin sahibi Nihal Cingöz Öztürk’e verildi.

Tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye girenler düzenlenen törende açıklandı. Yarışmasıda birincilik ödülü, 'Derin Mutsuzluklar Anatomisi' isimli eseriyle Cihan Çakan’a, ikincilik ödülü 'Aynalı Kambur' isimli eseriyle Mert Sezgin’e, üçüncülük ödülü de 'Kutu Kutu Pense' isimli eserin sahibi Nihal Cingöz Öztürk’e verildi.
Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'ne ise bu kategoride başvuran sekiz oyun arasından Ülkü Oktay’ın yazdığı 'Taş' isimli eser değer görüldü. 
Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ve sanatseverlerin tören, Adem Mülazim ve Burçak Çöllü’nün mini konseriyle başladı. Törende önce yarışmaya başvuran eserleri değerlendiren Seçici Kurul Üyeleri dramaturg Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, tiyatro eleştirmeni Yavuz Pak, yönetmen Emrah Eren, oyun yazarı Şamil Yılmaz ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyuncusu Pınar Hande Ağaoğlu’na ve son değerlendirmeye kalan 10 eserin yazarlarına teşekkür belgesi verildi.
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yılmaz törende yaptığı konuşmada, “Bu yarışmaya katılarak sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırdınız. Ayrıca yerli tiyatro oyunu repertuvarının zenginleşmesine de katkıda bulundunuz. Nilüfer Belediyesi adına hepinizi kutluyorum” dedi.
Ödül alan oyunlar Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak ve dereceye giren oyunlar da Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından üç yıl içinde sahnelenebilecek.

Tiyatro dünyası yeni yerli eserler kazandı...


TİYATRO 140 YAŞINDA SERGİSİ... 

Nilüfer Belediyesi, tiyatro sezonunun açılışına paralel olarak Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, Bursa’da tiyatronun kuruluşunun 140'ncı yılında 'Bursa’da Tiyatro 140 Yaşında - Hoş Bir Sâda, Ahmet Vefik Paşa' başlıklı sergiyi açtı. Sergi, Bursa’nın 1957 yılına kadar olan tiyatro serüvenini gözler önüne seriyor. 140 yıl önce dönemin Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa ile başlayan tiyatro sürecini anlatan serginin küratörlüğünü Tûba Okat üstlenirken, proje Deniz Dalkılınç ve Uğur Ozan Özen’ie ait. Sergi 3 Kasım’a kadar ziyarete açık.

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