Tiyatro Ak'la Kara'dan 'Radyatro'

Tiyatro Ak’la Kara 'Radyatro' ile seyirciye keyif dolu anlar yaşatıyor. Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuyor. Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun tarafından sergilenen oyunu izlemek isteyen tüm tiyatro severler için biletler biletix’den satışa sunuluyor.