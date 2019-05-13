‘Titanik Orkestrası’ Bulgaristan’daydı
Bulgar yazar Hristo Boyçev tarafından yazılan, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncusu Batuhan Pamukçu’nun yönettiği ‘Titanik Orkestrası’, Yeni Bulgar Draması Festivali’nde tiyatroseverlerle buluştu.
Her yıl Bulgaristan Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen, bu yıl da 11-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Yeni Bulgar Draması Festivali’nde Ayşe Selen Deneme sahnesinin ilk oyunu ‘Titanik Orkestrası’ tiyatroseverlerle buluştu. Bulgar yazar Hristo Boyçev tarafından yazılan, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncusu Batuhan Pamukçu’nun yönettiği oyunda; Adem Mülazım, Gökhan Kum, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Zeynep Çelik Küreş sahne aldı. Bulgaristan’ın Şumnu kentinde gerçekleşen festivalde sahnelenen ‘Titanik Orkestrası’; hiçbir trenin durmadığı, terk edilmiş bir garın sakinleri Meto, Luko, Lyubka ve Doko’nun hikayesini konu alıyor.
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