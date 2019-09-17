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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

THY'nin fotoğraf yarışmasına rekor başvuru

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THY'nin fotoğraf yarışmasına rekor başvuru

Türk Hava Yolları’nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona erdi. FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında bu yıl ‘’Keşfet!’’ temasıyla düzenlenen yarışmaya rekor sayıda başvuru geldi.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya yaklaşık 12 bin fotoğraf katıldı. Yarışmanın birincisi 12 bin dolar, ikincisi 6 bin dolar, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak. Kazananlar, 26 Eylül’de Zorlu PSM’de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

THYnin fotoğraf yarışmasına rekor başvuru

SEÇİM NASIL YAPILDI?

Dünyanın dört bir yanından gelen başvurular TFSF’nin web sitesinde kapalı devre toplandı. İkisi Türk, üçü yabancı beş profesyonel fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jüri toplantısına kadar fotoğrafları kimse görmedi. FIAP Başkanı Ricardo Busi, GPU Başkanı Emmanouil Metzakis, Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay’dan oluşan jüri, fotoğrafları özel oturumda aynı anda aynı ekranda gördü. Açık oylamada üç “evet” alan fotoğraflar finale kaldı. Finalde ise kapalı oylamada en yüksek oyu alan kareler dereceye girdi. Üç “evet” alanlar ise sergilemeye layık görülerek listeye alındı.

 

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