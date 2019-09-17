THY'nin fotoğraf yarışmasına rekor başvuru
Türk Hava Yolları’nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona erdi. FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında bu yıl ‘’Keşfet!’’ temasıyla düzenlenen yarışmaya rekor sayıda başvuru geldi.
Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya yaklaşık 12 bin fotoğraf katıldı. Yarışmanın birincisi 12 bin dolar, ikincisi 6 bin dolar, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak. Kazananlar, 26 Eylül’de Zorlu PSM’de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.
SEÇİM NASIL YAPILDI?
Dünyanın dört bir yanından gelen başvurular TFSF’nin web sitesinde kapalı devre toplandı. İkisi Türk, üçü yabancı beş profesyonel fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jüri toplantısına kadar fotoğrafları kimse görmedi. FIAP Başkanı Ricardo Busi, GPU Başkanı Emmanouil Metzakis, Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay’dan oluşan jüri, fotoğrafları özel oturumda aynı anda aynı ekranda gördü. Açık oylamada üç “evet” alan fotoğraflar finale kaldı. Finalde ise kapalı oylamada en yüksek oyu alan kareler dereceye girdi. Üç “evet” alanlar ise sergilemeye layık görülerek listeye alındı.
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