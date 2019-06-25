Tenor Karahan operanın mabedinde
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, dünyanın en eski opera festivalinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atıyor. Karahan, “Aida”, “Il Trovatore”, “Carmen” ve “Tosca” olmak üzere toplam 4 opera eserinde 13 temsilde başrolde yer alacak.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın katılımıyla 21 Haziran’da yapılan Verona Opera Festivali’nin açılışı, yakın zamanda hayata veda eden efsanevi İtalyan rejisör Franco Zeffirelli’nin prodüksiyonu Verdi’nin “Il Travatore” eseriyle gerçekleştirildi. 100. yılını kutlayan dünyanın en prestijli açık hava opera festivalinin ikinci gecesinde ise ünlü tenor Murat Karahan sahne aldı. İlk temsili 22 Haziran’da gerçekleştiren Karahan, biletleri haftalar öncesinden tükenen “Aida” operasındaki “Radames” rolüyle izleyiciyle buluştu. Karahan, 27 Haziran ile 5-9-12 Temmuz tarihlerinde de Radames rolüne hayat verecek.
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