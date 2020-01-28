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Haber Giriş: 28.01.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

Temmuz'da 4. kez Bozcaada Caz Festivali

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Temmuz'da 4. kez Bozcaada Caz Festivali

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali’nin tarihleri belli oldu. Festival, 'allaturca' ve '3dots’un ortaklığıyla 17-19 Temmuz 2020 tarihlerinde Bozcaada’da gerçekleşecek.

'allaturca' ve '3dots’un ortaklığıyla bu yıl dördüncüsü yapılacak Bozcaada Caz Festivali’nin tarihleri belli oldu. Festival, 17-19 Temmuz 2020 tarihlerinde Bozcaada’da
gerçekleşecek.
Caz ve doğaçlama müziği buluşturan Bozcaada Caz Festivali ayrıca, adanın farklı noktalarında sürpriz konserler, gastronomi ustaları eşliğinde yapılacak tadım deneyimleri, çocuklara özel atölyeler, beden odaklı çalışmalar ve Bozcaada keşif rotaları gibi yan etkinliklerden oluşan bir Keşif programı da gerçekleştirecek. Festivalin erken dönem avantajlı biletleri bugün satışa sunuldu. Müzikseverlerin biletix’ten satın alabilecekleri biletlerin İlk Avantajlı Dönem satışı 31 Ocak Cuma günü gece yarısına kadar devam edecek.

Temmuzda 4. kez Bozcaada Caz Festivali

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