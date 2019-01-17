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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
17.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Tekirdağ'da klasik müzik günleri başlıyor

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Tekirdağ'da klasik müzik günleri başlıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin sanat etkinliklerinin markası olan Bisanthe adı altında düzenlenen 4. Oda Müziği Festivali, 20 Ocak Pazar günü saat 20.00’da gerçekleşecek İdil Biret ve Borusan Quartet konseri ile başlayacak.

İki haftaya yayılan konserleri ile Tekirdağ’ı klasik müziğe doyuracak olan Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali’nde; Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların yer aldığı oda orkestraları sahne alacak. Konserler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Festivalin ilk gününde dünyanın sayılı piyanistlerinden ve Türkiye’nin yaşayan en önemli sanatçılarından biri olan İdil Biret, Borusan Quartet eşliğinde Tekirdağlı klasik müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Yaklaşan festival öncesi hazırlıkların büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bisanthe artık bizim kurumsallaşan sanat etkinliklerimizin çatısı haline gelmiş bir marka. Oda Müziği Festivali de bu markanın yerleşik etkinliklerinden biri. Bu yıl farklı bir çalışma yaptık ve konserlerimizi iki haftaya yaydık. Toplamda 9 farklı oda orkestrası bizlerle olacak. Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Süleymanpaşa sanat kenti kimliğini ortaya koyacak. Halkımızdan her yıl artarak devam eden bir ilgi var. Tüm vatandaşlarımızı bu yıl da birbirinden değerli sanatçı ve topluluklarımızın yer alacağı Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali’ne bekliyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Bisanthe Oda Müziği Festivali Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük de festivalin bu yıl daha renkli bir havaya bürüneceğini belirterek, “Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin en önemli oda orkestralarını Tekirdağlı dinleyicilerle buluşturmak için çok seçici ve titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl en kapsamlı festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tam iki hafta boyunca dolu dolu geçecek bir festival programı hazırladık. Beğeniyle izleneceğini umuyor ve tüm sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz,” açıklamasında bulundu.

BISANTHE 4. ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ PROGRAMI

20 Ocak 2019 Pazar
19.00 - Açılış Kokteyli
20.00 – İdil Biret ve Borusan Quartet
22 Ocak 2019 Salı
20.00 – Ametist Klarnet Beşlisi
23 Ocak 2019 Çarşamba
20.00 – Bozok Quartet
25 Ocak 2019 Cuma
20.00 – Bendis Trio
26 Ocak 2019 Cumartesi
20.00 – Bosphorus Nefesli Beşlisi
28 Ocak 2019 Pazartesi
20.00 – Likya Trio
30 Ocak Çarşamba
20.00 – Mimar Sinan Kontrbas Quartet
1 Şubat 2019 Cuma
20.00 – Bisanthe Quartet
2 Şubat 2019 Cumartesi
20.00 – Emre Tamer ve İstanbul Kamerata Barok (Kapanış Konseri)

 

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