Tek akşam beş konser
UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, Türkiye’de Garanti Caz Yeşili kapsamında ‘5 Konser Tek Akşam’ sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.
Etkinlik kapsamında bu akşam Babylon’da 17 yaşında Grammy kazanan en genç müzisyen olarak tarihe geçen The Michael Leonhart Orchestra sahneye çıkacak. The Badau’da Yotam Silberstein, Moda Sahnesi’nde Kerem Görsev Trio Feat. Elif Çağlar, Nardis Jazz Club’ta Declan Forde Trio Feat. Cansu Tanrıkulu ve Salon İKSV’de de Yussef Dayes sahnede olacak.
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