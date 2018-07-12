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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
12.07.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Taylandlı çocukların kurtarılma hikâyeleri film oluyor

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Taylandlı çocukların kurtarılma hikâyeleri film oluyor

Tayland'da 23 Haziran'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılma hikâyesi film oluyor. Olayın yaşandığı mağara da 'yaşayan müze' haline getirilecek.

En az iki ABD'li şirket, çocukların kurtarılma hikâyesini film yapmak için harekete geçti. Olayın yaşandığı mağara da müzeye dönüştürülüyor.

ABD merkezli Pure Flix şirketi, potansiyel bir film projesi için Tayland'daki kurtarma çalışanları ile röportajlar yaptığını duyurdu. Los Angeles'ta bulunan Ivanhoe Pictures şirketine göre ise Tayland hükümeti ve donanması film yapma haklarını resmi olarak kendilerine verdi.

Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 kişilik erkek futbol takımı ve iki antrenör Çiang Rai kentindeki Tham Luang mağara sisteminde iki haftadan fazla süre mahsur kaldı.

'İmkansız görev' olarak tanımlanan operasyon beklenmedik bir başarı ile sonlandı. Kurtarılan çocuklar hastanedeler bir hafta gözetim altında tutulacaklar.

Taylandlı çocukların kurtarılma hikâyeleri film oluyor

MAĞARA TURİZM MERKEZİ OLACAK

Kurtarma operasyonu başkanı Narognsak Osottanakorn, yaptığı basın toplantısında bölgeye yaşayan bir müze kurulacağını duyurdu. Osottanakorn, müzede operasyonunun nasıl başarıyla sonuçlandığını göstereceklerini bölgenin büyük bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Ancak Başbakan Prayuth Chan-ocha turistleri korumak için mağaranın içinde ve dışında güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi.

Haziran'dan Ekim ayına kadar süren muson yağmurları yüzünden müzenin tüm yıl faaliyet gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.

 

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