Tarihi eser operasyonu
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin Antalya'dan getirdikleri tarihi eseri Burdur'da satacakları istihbaratı üzerine harekete geçti.
Önceki gün öğle saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu üzeri mermer ocakları mevkisinde şüphelilere ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait 120 santim boyunda kadın biçimli heykel ele geçirdi. O.D. ve M.T. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi esere el konuldu.
İZİNSİZ KAZIYA SUÇÜSTÜ
Burdur’un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü Karaağaç mevkisinde de izinsiz kazı yapılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri D.A., Ş.S. ve M.G.Ö.’yü suçüstü yakaladı.
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