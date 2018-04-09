Tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin çok sayıda tarihi eseri yurtdışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, şüphelilerin tarihi eserleri saklayabileceği Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen baskında, İ.Ç. ile S.C. ve H.M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç.'nin, İstanbul'daki özel bir müzeden emekli olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.