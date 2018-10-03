Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüz yılı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüz yılı
GeriKitap Sanat Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüz yılı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Metin Yetkin
03.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüz yılı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüz yılı

Turan Akıncı, Remzi Kitabevi’nden çıkan ‘Beyoğlu’ kitabında, Beyoğlu’nun öyküsünü 1831’den 1923’e kadar anlatırken hem tarihseverlere hem de edebiyatseverlere sağlam bir kaynak sunuyor.

Beyoğlu... Osmanlı’nın en Avrupai bölgesi, yazarın tabiriyle ‘Osmanlı’nın Batı’ya açılan penceresi’. Babamdan duyduğum “Bizim zamanımızda İstiklal’e kravatsız inilmezdi” nostaljisinin merkezi. Hepimizde farklı duygular uyandıran Beyoğlu’nun yüz yıllık tarihi, Turan Akıncı’nın titiz çalışmasıyla karşımızda. Akıncı, mimarlık bölümünü bitirdikten sonra doktorasını Almanya’da yapmış. Bu süreçte çevre koruması üzerine çalışmış. Beyoğlu’nun tarihini anlatan yazar, kitabı 1831 ve 1923 yılları arasında sınırlandırmış çünkü yabancı sefaretlerin gelişigüzel yerleştiği Beyoğlu, 1831 yangınından sonra yeniden inşa ediliyor. “1830 yılına gelindiğinde bölge üç-dört bin kişinin yaşadığı, biraz Frenk biraz azınlıkların olduğu bakımsız mahallerdi” diyor Akıncı.

3 bin evin yandığı ve 104 kişinin hayatını kaybettiği bu büyük yangından sonra başlıyor Beyoğlu’nun hikâyesi. Yangından sonra Tanzimat Dönemi’nin başlamasıyla birlikte İstanbul’daki en büyük gelişme burada yaşanmış. 1850’li yıllara gelindiğinde ise Batı’dan sadece kılık kıyafeti alan Osmanlı, Levanten kültüründen etkilenmeye başlıyor. Nüfusu 50 bini bulan Levantenlerin yaşam tarzları Beyoğlu’nun gelişimini tayin etmiş. Öte yandan 1854 Kırım Savaşı sonrası İstanbul’da kalan İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerin etkisi de önemli. 1858 yılındaysa imparatorlukta ilk defa Beyoğlu’nda bir belediye kurulmuş. Bu tarihten itibaren Beyoğlu daha planlı bir büyümeye adım atıyor. Ancak bölgenin talihi 1870 yılında yine bir yangınla kesiliyor ve o tarihe kadar İstanbul’un gördüğü en büyük yangın yaşanıyor. Bu yangından sonra bölge Beyoğlu Belediyesi’nin planlarına göre inşa ediliyor ve bir yangınla var olan Beyoğlu, yine bir yangınla yükselme dönemine giriyor. Pasajlar, oteller, barlar, pastaneler ve tramvay ile canlanıyor. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi’nde ise yabancı askerlerin gelmesiyle Pera’da farklı bir hava esiyor; ancak halkın tanımadığı uyuşturucuların toplumsal hayata girmesiyle iki farklı yaşam tarzı ortaya çıkıyor. Asalet ve sefalet kol kola yürüyor...

Kitapta, otellerden camilere, Beyoğlu ailelerinden Beyoğlu sokaklarına kadar birçok başlık mevcut. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yaşayan edebiyatçıların izini sürmek için kitap oldukça elverişli. Tokatlıyan Oteli, Abdullah Efendi Lokantası, Lebon Pastanesi dönemin ünlü isimlerinin uğrak noktalarından sadece birkaçı. Böylece, Beyoğlu’nun edebi haritasını çıkarmak da mümkün. Beyoğlu ailelerinin anlatıldığı bölümde yine edebiyatçılar göze çarpmakta. Recaizade ailesinden Recaizade Mahmut Ekrem’i, Şakir Paşa ailesinden Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı (Halikarnas Balıkçısı) ve nice edebiyatçıyı tanıma imkânı veriyor kitap. Bu yönüyle hem tarihseverler hem de edebiyatseverler için değerli bir kaynak. Mimarların tanıtıldığı bölümde ise Garabed Balyan, Nigoğos Balyan, Mimar Kemalettin, Raimondo Tamosso D’Aronco, Sedat Hakkı Eldem, Vedat Tek gibi hem Beyoğlu’nun hem de İstanbul’un çehresini değiştiren mimarlar anlatılmış. Böylece Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş dönemindeki mimari izlek de açıklanmış. ‘Sinemalar’ bölümündeyse Emek Sineması’ndan Majik Sineması’na kadar birçok sinemanın hikâyesi bulunuyor. Kitabın son bölümü ise Beyoğlu’nun sokakları üzerine. Uzun lafın kısası, kitap, Beyoğlu’nu her yönüyle ele alan titiz bir çalışma olarak raflarda yerini alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Karelerimin içi doludur’

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyoğlu’nun yüzyılı

Filmekimi başlıyor! Festival direktörü seçti...

Günlük yaşamın cazibeli gizemi