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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTanpınar'ın izinde Türkiye'yi dolaşan Arjantinli yazar Manguel: Bu ülkenin büyük bir hayal gücü var
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Ece ÇELİK
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tanpınar'ın izinde Türkiye'yi dolaşan Arjantinli yazar Manguel: Bu ülkenin büyük bir hayal gücü var

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Tanpınar'ın izinde Türkiye'yi dolaşan Arjantinli yazar Manguel: Bu ülkenin büyük bir hayal gücü var

Arjantinli ünlü yazar, çevirmen ve ‘profesyonel okuyucu’ Alberto Manguel imza günü ve söyleşi gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geldi.

Üç yıl önce Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ kitabının izini sürerek ‘Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir’ kitabını kaleme alan Alberto Manguel, Türk okurun yakından tanıdığı bir isim. ‘Borges’in Evinde’, ‘Okumanın Tarihi’ gibi deneme türünde yazdığı eserlerle tanınan Manguel’in son olarak ‘Dönüş’ romanı Türkçe’ye çevrildi. Hayatta en iyi olduğu alanı ‘okumak’ olarak tanımlayan Manguel, Buenos Aires’te bir kitapçıda çalışan bir öğrenciyken ünlü yazar Borges’le tanışmasını hayatının önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımlıyor. “3 yaşımdan beri okuyorum. Okumanın etkisini, fonksiyonunu araştıran biriyim. Her yerde ve her koşulda okumaya çalışıyorum. Ama her şeyi okuyan biri değilim” diyor.

TANPINAR TESADÜF DEĞİL

Sık sık ülkemize gelen Manguel Türkiye ile ilgili hislerini şöyle anlatıyor: “Türk insanının cömertliğini çok seviyorum. Çok zarif ama aynı zamanda asla kimseyi küçümsemeyen insanlar. Bir kafede beş dakika içerisinde bir kişiyle rahatça sohbet edebiliyorsunuz. Bazen de yeni tanıştığınız biriyle tüm gece derinlemesine bir konu konuşabiliyorsunuz. Türk insanı dikkatlice dinliyor, saygılı şekilde cevap veriyor. Bu ülkede büyük bir hayal gücü olduğuna inanıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu topraklardan çıkması tesadüf değil ve Tanpınar’ın kalemi Türk insanının ruh halinden bağımsız değil. Türk entelektüellerine ve özgürce konuşabilen kesimine daha çok güven duyulması gerektiğini düşünüyorum.”

HİSLERİMİ ANLATTIM

‘Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir’ kitabı ile ilgili Türkiye’de çıkan eleştirileri takip edip etmediğini sorduğumuz Manguel eleştirileri okuduğunu ve birçoğu ile aynı fikirde olduğunu belirtiyor: “Bazı gazetelerde çıkan eleştiri yazılarını okudum. Kitabın yüzeysel olduğuyla ilgili yorumlar vardı. Buna katılıyorum. Türkiye’yi yeterince tanımıyorum. Bu ülkenin tarihi ve politik arka planına yeterince hâkim değilim. Türkiye’de yaşamadım. Aslında kitabın yüzeysel olması doğal bir durumdu çünkü beş şehri dolaştım ve hislerimi anlattım.

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