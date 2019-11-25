Tangonun şampiyonları Zorlu PSM'de
Tango ve müziğin birleşimini anlatan 'I AM TANGO' İstanbul seyircisiyle buluşacak. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia’yı sunan ödüllü gösteri 'I AM TANGO' ile tüm duyuları harekete geçirecek.
Dünyaca ünlü 24 profesyonel dansçı, Dünya Tango Şampiyonası kazananları ve başarılı müzisyenlerin birlikteliği ile hayat bulan 'TANGO LOVERS' topluluğunun yeni prodüksiyonu 'I AM TANGO', bir saat elli beş dakika içinde tangonun sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektiften seyirciye aktaracak. Müzik, dans, moda, ışık ve multimedia kullanımıyla tüm duyuları harekete geçirecek şampiyonların tangosu; 'I AM TANGO' 23 ve 24 Kasım’da Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.
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