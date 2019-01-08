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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahipleri belirlendi

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Talat Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün dördüncü sahibini belirledi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün dördüncü sahibini belirledi. İKSV’nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlattığı ödül, 2008 yılından hayatını kaybettiği 2014 yılına kadar İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığını yürüten, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı Talât Sait Halman’ın anısına veriliyor.
İKSV bu yıl, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile birlikte, bir defaya mahsus olmak üzere sunulacak bir diğer ödülle daha edebiyat çevirilerini destekleme kararı aldı: Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün seçici kurul üyelerinden, 2017’de hayatını kaybeden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına, ilk çevirisiyle başarı elde eden genç bir çevirmene verilmek üzere oluşturulan Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahibi de belirlendi. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Doğan Hızlan başkanlığındaki; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan Seçici Kurulu, 20 bin TL değerindeki 2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü, Alberto Manguel’in ‘Dönüş’ adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye takdim edecek. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu ayrıca, Mark Z. Danielewski’nin kült romanı ‘Yapraklar Evi’ni Türkçeye çeviren Gökhan Sarı’ya da bir Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi.
2017’de hayatını kaybeden Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Üyesi, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal anısına 2018’de bir defaya mahsus olmak üzere Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü, Juniçiro Tanizaki’nin ‘Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın’ adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ile José Eduardo Agualusa’nın ‘Unutmanın Genel Teorisi’ adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin tarafından paylaşılacak.

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