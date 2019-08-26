Talât Sait Halman çeviri ödülü için başvurular başladı
İKSV, bu yıl Talât Sait Halman çeviri ödülünün beşincisini verecek. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, beş yıl önce aramızdan ayrılan Talât Sait Halman anısına başlatılan ödül, 2019 yılı değerlendirmeleri için başvuruları bekliyor.
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, seçici kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı seçici kurul; Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, seçici kurul tarafından aralık ayında açıklanacak. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular, yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilecek. Başvuruda sunulacak eserler, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış öykü ve roman çevirileri ile sınırlıdır. Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuru yapabilmektedir. Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olması gerekmektedir.
Ödül için başvuruların 20 Eylül Cuma saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması gerekiyor.
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