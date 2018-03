Taksim Meydanı’nı New York’a taşıdı

Moving Image Sanat Fuarı’nın Times Square Arts platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle, Erdal İnci’nin kırkayaklar anlamına gelen ‘Centipedes’ isimli çalışması Times Square’de gösterilmek üzere seçildi. Eser, ‘Midnight Moment’ etkinlikleri kapsamında, 1 - 31 Mart tarihleri arasında her gün New York saatiyle 23.57 ile 00.00 arasında, New York Times Meydanı’nda, yirmiye yakın billboardda eşzamanlı gösteriliyor. Kuşbakışı görülen Taksim Meydanı’nın, sabit planla çekilen 6 dakikalık videosunda, sanatçı da dâhil olmak üzere meydandan geçen bireyler, kuşlar ve araçlar sanatçının objektifine takılıp kurguya karışıyor. Times Meydanı’nda gösterilen Taksim Meydanı görüntüleri iki şehir arasında sanal bir köprü inşa ediyor.