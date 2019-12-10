Tabanlıoğlu Mimarlık WAF 2019’da büyük ödülü aldı

World Architecture Festival– WAF (Dünya Mimarlık Festivali) buluşmalarının on ikincisi, 4 - 6 Aralık 2019'da yine Amsterdam’da gerçekleştirildi. Her zaman olduğu gibi mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yapan WAF 2019, dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini, konferans, sergiler ve ödül programı ile bir araya getirdi.





Jüri ve izleyiciler ve karşısında yapılan canlı sunumlarla değerlendirilen, Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan ‘Tersane İstanbul’, Festivalin ilk gününde WAF 2019 jürisi tarafından 'Turizm Yatırımları / Leisure Led Development' kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

‘Tersane İstanbul’ sahip olduğu güçlü tarihi bağlar, özel yapılar ve endüstriyel donanım ile yaklaşık 6 asırdır faaliyette olmasıyla dünyada benzeri bulunmayan Tersane-i Amire bünyesindeki Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersanelerini de kapsıyor. Proje, karakter sahibi yapılı çevre öğelerini, bütünlüğünü, dokusunu oluşturan patinayı ve dolayısıyla yerin ruhunu koruyarak, yeniden işlev ve kentsel alan kazanma yaklaşımıyla geliştiriliyor.





Çevresel uyum ve kentsel iyileşme hedefleriyle, masterplan ölçeğinde ele alınan, mimari üretimin ana üç dalının - yeni yapı, restorasyon ve rekonstrüksüyon - eşzamanlı bir biçimde dahil olduğu proje, aynı zamanda malzemeden kamusal alan üretimine kadar geniş bir yelpazede, kent ölçeğinde bir geri-dönüşüm projesi olarak, sürdürülebilirlik meselesini de gündeme getiriyor.

Çok işlevli-karma kullanımlı, kentsel bir dönüşüm öngören Tersane İstanbul Projesi, kıyı alanının özelliklerine duyarlı yaklaşımıyla, topografik eşikler nedeniyle kapalı konumda olan sahil şeridinin kent yaşamına entegre edilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.





WAF2019 Jürisi karar notunda, endüstriyel yapılanmanın izinde gerçekleşen dönüşüm projesinin, kentsel kullanımına ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımını takdir ederek, “Masterplan kararlarından, detay çözümlerine her ölçekte ikna edici ayrıntılar barındıran tasarım, yerin ruhunu kullanım ve malzeme tercihlerinde kullanırken gelecek kullanımları için esnek bir yapı sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Melkan Gürsel “Kente, geçmişe, var olana ve izlere itinalı yaklaşımımızı, WAF 2019 jürisi de onayladı. Dönüşüm ile birlikte, sosyo-kültürel bağlamda Beyoğlu’ndan, Şişhane Meydanı’ndan başlayan, Kasımpaşa Meydanı ile devam eden akış, ayrıca Boğaz kıyısından başlayarak Haliç’e sirayet eden bir kültür su-yolu gelişimini sürdüren sahil şeridindeki kamusal kullanımla uyumlu bir yapılanma olacak” dedi.

Amsterdam’da gerçekleşen ödül programında, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Master Jüri olarak görev alan Murat Tabanlıoğlu projeyle ilgili olarak “Bu değerli alan için ana mimari yaklaşım, Haliç sahilinin yürünebilir bir kent kıyısı olması ve endüstriyel mirasın izlerini bugüne taşıyarak, yeniden İstanbul’un sevilen bir dinlenme ve buluşma noktası olarak değer kazanmasıdır” açıklamasında bulundu.

Şeni projelerin değerlendirildiği, kentsel ve mimari meselelerin tartışıldığı 2019 Dünya Mimarlık Festivali, 6 Aralık Cuma akşamı, tüm kategorilerde 'Kazananların Kazananı'nın da ilan edildiği, Beurs van Berlage’daki Ödül Gala Yemeği ile sona erdi.