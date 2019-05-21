‘Sus Barbatus’a büyük ödül
Bu yıl 48’incisi düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı’na Faruk Duman’ın Hep Kitap tarafından yayımlanan ‘Sus Barbatus’u değer görüldü.
Bu yıl 48’incisi düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi Hep Kitap tarafından yayımlanan ‘Sus Barbatus’ kitabıyla Faruk Duman oldu.Erendiz Atasü, Ataol Behramoğlu, M. Nuri Gültekin, Çimen G.Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, ‘Sus Barbatus’ romanını, 1980 öncesi Türkiyesi’nin doğu bölgesinde, ağır kış koşulları altında, ülkedeki siyasi gerginlik ve güvensizlik ortamını, bir köydeki farklı karakterler üzerinden başarılı bir şekilde anlatması, insani zaafların taşrada sıkışmış insan gerçekliğinin yanında insanın direnç gücünü de farklı bir dil ve üslupla dile getirmesi nedeniyle değer gördüğana açıkladı. Faruk Duman’a ödülü 31 Mayıs Cuma günü, İstanbul, Beyazıt’da Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, saat 10.30 da yapılacak olan törenle verilecek.
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