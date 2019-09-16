Süreyya Operası’nda Beethoven yılı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSüreyya Operası’nda Beethoven yılı
GeriKitap Sanat Süreyya Operası’nda Beethoven yılı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
16.09.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Süreyya Operası’nda Beethoven yılı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süreyya Operası’nda Beethoven yılı

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın yeni sezonu İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) gala konseriyle 28 Eylül’de başlıyor. Yeni sezonda Beethoven’in 250’inci doğum yılı vesilesiyle birçok eseri dinleyici ile buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası yeni sezonu İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) gala konseriyle 28 Eylül’de perdelerini açacak.
2020 yılı Beethoven’ın 250. doğum yılı. Bütün dünyada olduğu gibi Süreyya Sahnesi’nde de bestecinin eserleri İDOB’un temsil ve konser programlarında sahnelenecek.
İstanbul’un tek opera sahnesi olan Süreyya Operası’nda bu yıl Don Kişot, Falstaff, Aleko, Faust, The Rakes Progress, Don Pasquale operaları ile Mançalı Adam müzikali sahnelenecek. İDOB, bu temsillerin ve yeni bale eserlerinin yanı sıra Verdi’nin Requem’ini de seslendirecek.
Opera ve bale temsillerinin yanı sıra, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazartesi akşamları düzenli olarak Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Oda Müziği Konserleri dinleyicilerle buluşacak. Serinin açılış konseri 30 Eylül’de flüt virtüözü Şefika Kutluer ile Ankara Yaylılar Topluluğu tarafından sunulacak.
Süreyya Operası sezon boyunca yabancı grup ve virtüözleri de ağırlayacak. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İdil Biret ile İrina Nikotina (keman) ve Julya Krepak (çello) Çaykovski ile Mendelssohn’un triolarını dinletecek. Macaristan’dan Szigetti Yaylı Kuartet ve klarnetçi Gabor Varga dörtlü ve beşli eserlerden bir program seslendirecek. İngiltere’den piyanolu Leonore Trio, Almanya’dan Leipzig Yaylı Trio, çellist Alexander Hülsoff, ABD’den piyanist J. Watson, İtalya’dan flütist Trevisani, Avusturya’dan Fedor Rudin Süreyya Operası Pazartesi konserlerinin misafir virtüözleri.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu sezonda da gelenekselleşen ‘Fuaye Konserleri’ saat 18.00’de ücretsiz olarak düzenlemeye devam edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Süreyya Operası’nda Beethoven yılı
Altın Portakal’dan Güneri ve Mekin'e onur
Denizbank Çocuk Operası'ndan yeni eser: Papagenolar
Şimdi Türkçe ve Farsça türküler dinleyeceksiniz...