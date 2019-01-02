Süren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSüren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi?
GeriKitap Sanat Süren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Ömer ERDEM
02.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Süren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi?

Aslı Uçar ‘1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergileri’ çalışmasında dergileri bir bir incelerken kültür ve edebiyat hayatımızın tarihsel atmosferini çizmeye çalışıyor.

Yeni Türk edebiyatı dergilerden doğdu. Şairler, yazarlar, öykücü ve eleştirmenler dergilerin oluşturduğu ortamlarda var oldular. Sadece şair ve yazarları değil okurları da çıkardılar aynı zamanda. Dergi, okur ve yazar üçlüsünden oluşan geçmiş bir altın çağdan söz edilebilir bu bağlamda. Düşünce tarihimizin oluşumunda dergilerin kurucu rolü küçümsenemez. Bizim kültürümüz bir dergi kültürüdür aynı zamanda. Şimdilerde bu kültür başka yollara evrilse de hâlâ kültür, sanat ve edebiyat hayatımızın can bulduğu yerdir dergiler.

Türkiye’de toplumsal değişim Tanzimat’tan bu yana büyük ve keskin dönüşümler sergiliyor. Sanat ve düşüncenin etkin hattı dergiler üzerine yeterince çalıştığımız, farklı bağlamlar üretip irdelediğimiz söylenemez. Akademik hayatın kimi şematik dokunuşları yeterli değil. Cemal Süreya’nın vaktiyle dergiler hakkında yazdığı kısa ama yorum yüklü yazıları hayranlıkla okumuştum.

Aslı Uçar, ‘1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergileri’ çalışmasında, Türkiye’nin 1950’li yıllarda yaşadığı köklü, siyasal, toplumsal ve ekonomik dönüşümlere paralel olarak ‘Hisar’, ‘Varlık’, ‘Mavi’, ‘Yeditepe’ ve ‘Pazar Postası’na odaklanıyor. ‘Edebi yapıtların vitrini oldukları kadar, edebiyatın tartışıldığı bir forum olma işlevini’ nasıl taşı(yabil)dıklarını tartışmaya açıyor. Geçmişte yapılan ‘yazar ve yapıt’ odaklı çalışmalara eleştiriler yöneltiyor. Uçar’a göre dergiler yakından incelendiğinde ‘edebiyat tarihini yazarların ve kanonik yapıtların tarihi olmaktan kurtarmak ve onların nasıl bir bağlamda üretildiğini anlamak’ mümkün olacaktır.

Türkiye’de dergiler biraz da birbirlerine karşı konumlanırlar. O bağlamda, yazarın, edebi değerlerin kalesi, yeniliğin sınırları ve köy edebiyatı, köyden kente edebiyattaki değişim, edebi değerlerin sorgulanması gibi tanımlayıcı başlıklar kullanması yerindedir. Dergileri çıkaranlar cephe açarken cephe de olurlar. Ne var ki kendi dergilerimizi inceleyecek ‘yöntem ve kuramlardan’ uzak oluşumuz ister istemez envantere yoğunlaşmayı beraberinde getiriyor. Aslı Uçar, batılı kaynak ve yöntemlerden yararlanma yoluna bu sebepten yöneliyor.

Koleksiyon takımlarına bile ulaşmanın mümkün olmadığı dergiler var. Son yıllardaki dijital aktarımlar elbette araştırmacıların işini kolaylaştırıyor ancak, kültürel ve ilmi bağlamı kurmak hala ciddi bir mesele. Aslı Uçar eğildiği belli dergiler vasıtasıyla bizim toplama bakmamızın yolunu öneriyor. Dergileri bir bir incelerken kültür ve edebiyat hayatımızın tarihsel atmosferini çizmeye çalışıyor.

Söz konusu dergilerden geriye kalan isim ve tartışmalara ayrıca eğilmek gerekir. Dergileri yaşatan biraz da bugüne düşen izleridir. Beş dergiden sadece ’Varlık’ın hayatta olması da bambaşka bir araştırma konusu olmalı. Süren mi yaşar, devrinin ruhu olabilen mi?

Söz konusu incelemeden çıkarılacak sonuçlardan birisi de, bir derginin edebiyat görüşü ve yol açıcılığıyla kurucusunun özdeşleşmiş olmasıdır. Teksesli baskın dergiler göreceli iktidar öbeklenişi gösterirken çoksesli dergiler hem edebiyatın hem de yazanların önünü açmaktadır. ‘Hisar’ ve Yaşar Nabi yönetimli dergilerden bugüne fazla bir ışık düşmezken ‘Pazar Postası’ ve ‘Yeditepe’nin özgürlükçü ışığının parlaması bundandır. ‘Mavi’ de Attila İlhan’ın akorduna takılıp kalmıştır.

Süren dergi mi yaşar, devrin ruhu olabilen mi

1950’LER TÜRKİYE’SİNDE EDEBİYAT DERGİLERİ
Aslı Uçar
Vakıfbank Kültür Yayınları, 2018
194 sayfa, 22 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz