‘Süper İyi Günler’ izleyiciyle buluştu

Tiyatrokare, Mark Haddon’un çok satan romanı ‘Süper İyi Günler’den uyarlanan aynı isimli oyununu seyircisiyle buluşturdu. Koreografi ve teknolojinin harmanlanarak üç boyutlu animasyonlar eşliğinde tamamı 80 metrekare LED ekranlardan oluşan dekorla oynanan ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile bir farkındalık projesi olarak hayata geçirilen oyun ilk perdesini 5 Ocak’ta ArtıSahne’de açtı. Oyuncu kadrosunda; Haldun Dormen, Melek Baykal, Nurseli İdiz, Suna Keskin, Anta Toros, Aysen Sümercan, Çiçek Dilligil, Melda Gür, Merve Sevi gibi ünlü isimlerin yanında otomobil çizimleriyle Türkiye’yi yurt dışında da temsil eden asperger sendromlu Mesut Uygun da yer alıyor. Başrollerini genç oyuncu Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Celile Toyon’un paylaştığı oyunun yönetmen koltuğunda Nedim Saban oturuyor. Oyunun müzikleri de alternatif müzik grubu Son Feci Bisiklet’e ait. Oyunun dekor ve ışık tasarımı Afife Ödüllü Kerem Çetinel’e, kostümleri ise Afife Ödüllü Melike Mercan’a ait. Koreografik temsillere imzasını atan Orçun Okurgan’ın yanında Türkiye’de ilk kez kullanılan animasyon ve SFX tasarımı da Tufan Dağtekin’e emanet edildi.

Yönetmen Nedim Saban, oyunun sahnelenmesinin ardından ‘Bu başarımızı tamamen ekip oluşumuza bağlıyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladı o yüzden bu alkışlar bizi çok mutlu ediyor’ şeklinde konuştu.

Dünya edebiyatının sevilen genç kahramanlarından birine dönüşen 16 yaşındaki otizmli Christopher Boone’un hikayesi üzerine kurgulanan oyun, bugüne kadar Londra West End ve New York Broadway başta olmak üzere dünya çapında ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-Time’ adıyla 3 milyondan fazla seyirciyle buluştu. Tony ve Oliver gibi ödüllerde başta ‘En İyi Oyun’ olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü.

Ford’un katkılarıyla, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanında Beko, Michelin gibi markaların çözüm ortaklıklarıyla perdelerini açan oyunun 23 ve 24 Ocak biletlerine ve doğrudan otizmli bireylerin eğitimine katkı sağlayacak Tohum Zone kategorisi biletlerine www.biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.