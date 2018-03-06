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    'Sultan bestekârlar' Aya İrini'de

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    YUNUS Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen ve bestekâr Osmanlı padişahlarının eserlerini günümüz müzikal/ orkestral bakış açısıyla evrensel bir üslupta dinleyiciye sunan ‘Sultan Bestekârlar’ projesi, 10 Mart Cumartesi akşamı Aya İrini Müzesi’nde seslendirilecek.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen, Şef Musa Göçmen’in yöneteceği konserin solistleri ise ney sanatçısı Bilgin Canaz ile kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu olacak.

    Proje için son derece anlamlı olan bir mekânda; Topkapı Sarayı’nın içindeki Aya İrini Müzesi’nde saat 20.00’de başlayacak konserde Musa Göçmen Orkestrası’na ABD’den Christine Kharazian (keman), Arjantin’den Lorge Andres Berbero (çello), Arnavutluk’tan Lirza Zaloshnja (keman), Brezilya’dan Ana Isabel Ferreira (viyola), Ermenistan’dan Alik Arakelyan (duduk) ve Marine Hakobyan (keman), İngiltere’den Lauren Grace Baker (keman), İsrail’den Eya Mohse Shiloach (keman), Polonya’dan Cyprian Kamil Komza (kontrbas), Romanya’dan Lucian Moraru (viyola) ve Yunanistan’dan Chrysanthi Kostadima (keman) eşlik edecek. ‘Sultan Bestekârlar’ konserinde ‘Uzzal Peşrev’ (Sultan 4. Murad), ‘Şehnaz Peşrev’ (Sultan 1. Mahmud), ‘Pesendide Peşrev’ (Sultan 3. Selim), ‘Neva Peşrev’ (Sultan 2. Beyazid), ‘Valse Davet’ (Sultan Abdülaziz) gibi eserler seslendirilecek.

    Etiketler: osmanlı Padişahları , bestekar , gazetehaberleri
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