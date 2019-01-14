Şükrü Erbaş 40’ıncı yılını yeni kitabıyla taçlandırıyor
Şükrü Erbaş, edebiyattaki 40'ıncı yılında 'Otların Uğultusu Altında' adlı şiir kitabı ile okurlarla buluştu.
Usta şair Şükrü Erbaş edebiyatta 40’ıncı yılını geride bırakırken bu önemli tarihi, yeni şiir kitabıyla taçlandırıyor.
Şükrü Erbaş’ın, “Otların Uğultusu Altında” adlı şiir kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.
OTLARIN UĞULTUSU ALTINDA...
Sessizliğin şiirleri. Aşkı emekten ayırmıyor, yalnızlığı kalabalıktan, ölümü yaşamdan. Yalın. İnce. Derin. Üç zamana birden sesleniyor: “Sen okumazsan ben yaşamamış olacağım.” Boşluğu acıyla ölçüyor, acıyı yaşama sevinciyle. İnsan. Zaman. Ölüm. Üç sonsuzluk içinde var oluşun şiirleri. “Yüz bin pişmanlıkla bir yalnızlık büyüttüm / Yine bir insanla çiçeklendim korulandım
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