Süha Uygur görevden alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevinden alındığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, görevden alındı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un da oğlu olan Süha Uygur, 2015’ten beri Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu. Sanatçı, 1980 yılında Necla - Nejat Uygur Tiyatrosu'nun Tiyatro Müdürlüğü'ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.
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