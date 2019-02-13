Şubat resitalinde Andrew Tyson sahnede
Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen İstanbul Resitalleri bu ay, BBC Radyo’nun ‘piyanonun şairi’ olarak tanımladığı Andrew Tyson ile gerçekleşecek.
Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen İstanbul Resitalleri bu ay, BBC Radyo’nun ‘piyanonun şairi’ olarak tanımladığı, piyano yarışması GEZA ANDA’nın şampiyonu Amerikalı piyanist Andrew Tyson ile gerçekleşecek. Resital, 15 Şubat Cuma günü saat 20.00’de başlayacak
Program şu şekilde:
Andrew Tyson, piyano
15 Şubat Cuma Sakıp Sabancı Müzesi ‘the Seed’
18:00 - 19:30 “Rus Avangardı” Sergisi / SSM
20:00 - 20:45 İlk Bölüm (Couperin-Messiaen-Liszt)
20:45 - 21:05 Ara (20 dakika)
21:05 - 21:40 İkinci Bölüm (Respighi-Chopin)
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