St. Antuan Kilisesi'nde 'Nurani Bir Gece'

2019 - 2020 sanat sezonuna iddialı ve başarılı konserlerle giriş yapan Gedik Filarmoni Orkestrası, Türkiye’nin başarılı korolarından Rezonans’la birlikte 29 Ocak tarihinde Sent Antuan Kilisesi’nin büyülü atmosferinde çağdaş bir programla dinleyici karşısına çıkacak.

Çağımızın yaşayan en önemli çağdaş müzik bestecisi Arvo Pärt ile 20. Yüzyılın çığır açan bestecisi Schönberg’in buluştuğu gecede, 2017 Arezzo Avrupa Korolar Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü'ne layık görülen ve aynı sene Andante Klasik Müzik Dergisi Ödüllerinde Yılın Korosu seçilen Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın konuğu olacak. Orhan Veli Özbayrak’ın Gedik Sanat özel siparişi üzerine bestelediği eserinin dünya prömiyerinin de gerçekleştirileceği gecede Pärt’in Estonian Lullaby, Da Pacem, Domine, Salve Regina ve Orient & Occident; Schönberg’in Verklärte Nacht eserleri Cem’i Can Deliorman yönetiminde icra edilecek. Ruhani bir mekânda çağdaş eserlerin icra edileceği gecenin biletleri Biletix’te.