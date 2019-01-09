Şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerŞoven milliyetçilik tuzağına düşmeden
GeriKitap Sanat Şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
METE ÇUBUKÇU
09.01.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden

Mustafa İmamović’in ‘Boşnakların Tarihi’ kitabı bir Boşnak tarafından bilimsel tarafsızlıkla kaleme alınmış, Boşnak tarihinin önemli tüm dönemlerini anlatan temel bir eser olma özelliğini taşıyor.

Bosna Türkiye için farklı bir anlam taşır. Osmanlı tarihinin bir parçasıdır; Osmanlı bakiyesi ya da evladı fatihan olarak ele alınır. Bosna 19 ve 20. yüzyılın farklı dönemlerinde Anadolu’ya doğru göçün yaşandığı topraklardır. 1990’lı yıllarda ise Boşnaklar, Bosna savaşında büyük katliama maruz kalmışlardır. Türkiye’nin Bosna’ya ilgisine paralel olarak pek zengin bir Bosna külliyatı yoktur. Özellikle Bosna ve Boşnakların tarihi ilgili yazılan kitaplarda ağır bir retorikle, kimin nedenden baktığına bağlı olarak sübjektivizm söz konusudur. Yani herkes ‘görmek istediği’ Bosna’yı yazmıştır.

Öte yandan Bosna ve Boşnakların tarihi üzerine bugüne kadar yazılanların önemli bölümü Sırp ve Hırvat tarihçiler tarafından ve çoğunlukla gerçekler tahrif edilerek yazılmıştır. İki yüz yıldan beri Bosna ve Boşnakları yok sayan veya kendilerine ait ilan eden milliyetçi Sırp ve Hırvat Bosna tarihlerinin aksine, Mustafa İmamović’in ‘Boşnakların Tarihi’ kitabı bilinen en eski kaynaklara atıf yaparak, Boşnakların en az birlikte yaşadığı kavimler, milletler ya da halklar kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden anlatıyor.

Mustafa İmamović’in ‘Boşnakların Tarihi’ kitabı bir Boşnak tarafından bilimsel tarafsızlıkla kaleme alınmış, Boşnak tarihinin önemli tüm dönemlerini anlatan temel bir eser olma özelliğini taşıyor. Bosna ve Boşnakların tarihi hakkındaki bu derinlikli araştırma, sadece içeriğinde yer alan bilgilerle değil, yazıldığı koşullar (1992-1995) dikkate alındığında, ‘kanlı Bosna’ anlatısı veya Batı’nın sıklıkla tarif etmeyi sevdiği ‘Egzotik Doğu’ tanımlaması düşünüldüğünde, içinde yer almayanları ile daha da önemlidir. Kitap ‘milliyetçi nefret’ veya ‘etnik temizlik’ programı söylemlerini ya da Bosna Hersek’in halklarından birinin ülkenin geleceğinde yer alma hakkına karşı bir girişimi içermemesiyle benzerlerinden ayrışıyor.

Kitap, Bosna Hersek’in, komşularının dış saldırısına uğradığı 1992-1995 yılları arasında, kuşatma altındaki Saraybosna’da, en temel gıdaya bile ulaşmanın ayrıcalık sayıldığı, yıllarca suların akmadığı, elektriğin doğalgazın olmadığı Orta Çağ koşullarında, mum ışığı altında kurşun kalem ve silgi ile yazılmış. Bu kitabın yazımına Boşnak halkının en trajik anlarında başlayan İmamović kitabı Bosna’ya ve Boşnak halkına bir borç olarak gördüğünü söylüyor. Onun ifadesiyle kitap, İngiliz düşünür Edmund Burke’nin dediği gibi, “Ölüler, yaşayanlar ve henüz doğmamış olanların birliği” olmayı arzu etmektedir.

İmamović, bu kitapta, Boşnakların tarihini üç tarihsel dönem; Feodal Bosna Devleti, Osmanlı İmparatorluğu Hakimiyeti ve 1878’deki Avusturya-Macaristan işgali ile başlayıp bugüne dek süren Modern Dönem içinde tanımlayıp anlatmaktadır. Bu üç dönem içinde sayısız ara dönemler de bulunur. Kitap, Boşnak halkının tüm bu dönemler boyunca yaşadığı toplumsal yenilenmenin yanı sıra, Viyana Kuşatması’ndan (1683-1699) başlayarak bugüne dek süren varoluş ve öz kültürel kimliğini koruma mücadelesini romantik milliyetçilik hamasetine kapılmadan akademik bir soğukkanlılıkla anlatıyor.
‘Boşnakların Tarihi’ kitabı yalnızca Türkiye’deki Boşnaklar için değil, Balkanlar, Bosna ve Boşnakların tarihine ilgi duyan akademik çevrelerin, tarih okuyucularının, kısaca bu konuya meraklı herkesin ilgisini çekmeye aday. Kitabın çevirisi Cenita Özgüner’in desteği ile Hüseyin Gül tarafından büyük bir titizlikle yapılmış. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı’nın İmamović’in bu önemli kitabını yayınlanmasında katkılarını da unutmamak gerek.

Şoven milliyetçilik tuzağına düşmeden

BOŞNAKLARIN TARİHİ
Mustafa İmamovic
Çeviren: Cenita Özgüner, Hüseyin Gül
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2018
764 sayfa, 60 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz