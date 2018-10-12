'Sosyal medya canavarı olmak ister misin?' okuyucuyla buluştu
Sosyal Medya Danışmanı ve Eğitmen Oğuzhan Saruhan'ın, sosyal medyanın daha etkili kullanabilmesi ve doğru bir iletişim gerçekleştirilebilmesi adına kaleme aldığı 'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin?' kitabı okuyucuyla buluştu.
Sosyal Medya Danışmanı ve Eğitmen Oğuzhan Saruhan, sosyal medyanın daha etkili kullanabilmesi ve doğru bir iletişim gerçekleştirilebilmesi adına 'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin?' kitabını kaleme aldı.
Uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışmalar yapan Saruhan, yeni kitabıyla sosyal medyayı daha etkili kullanmak, bu mecralardaki potansiyeli iş ağına çevirmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir kılavuz sunuyor. Kitabında birçok araştırmaya yer veren Saruhan, ayrıca örnek vakalar üzerinden de konuları çözümlüyor. Kitabında sektör profesyonellerinin de görüşlerine yer veren Saruhan, “Sosyal medyayı daha efektif kullanmak isteyen, hem kişisel hem de kurumsal anlamda sosyal medyada fark yaratmayı hedefleyenlere ışık tutabilecek bir çalışmaya imza atmak istedim” dedi.
Sosyal medyada kişisel marka konumlandırma, içerik üretimi, rakip analizi, monitoring, kriz yönetimi, viral kampanyalar, sosyal medyada profil oluşturmanın ele alındığı kitapta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn'de takipçi artıracak taktiklere de yer verildi.
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