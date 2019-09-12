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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BANU ÖĞÜT - banuogutt@gmail.com
12.09.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Sonbahara dingin giriş: Neue! Step

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Sonbahara dingin giriş: Neue! Step

Sonbahar Festivali’nde Studio’daki performanslar 360 derece sahne düzeniyle gerçekleşecek. 29 Eylül’e kadar ‘dingin ve melankolik sesler’i bir araya getirecek festivalin öne çıkan isimlerini derledik.

Mevsimsel döngülere kayıtsız kalamayan ruh hallerine en iyi çare müzik. Sonbahara en çok yakışan ise dingin ve melankolik sesler. Zorlu PSM, serin rüzgârların şimdiden müjdelediği yeni mevsimi neo-klasik, minimal ve ambient türün bir araya geldiği Neue! Step ‘Bir Sonbahar Festivali’ ile karşılıyor. 11 Eylül akşamı Peter Broderick’in performansıyla açılan festival, 29 Eylül’e kadar Injazero Records müzisyenleri, Nils Frahm, Sylvain Chauveau, Douglas Dare, Roberto Cacciapaglia, Hayden Thorpe, Vikingur Olafsson ve Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti’ni ağırlayacak. Aralarında Eylül Deniz, Pullahs ve Fluctuosa’nın bulunduğu yerli isimlerin de sahne alacağı festival boyunca Fallen Light Renew başlığı altında görsel ve işitsel performanslar gerçekleştirilecek. Mabbas ise ‘Sad Techno’ konseptli bir setle kabinde olacak. Festivalin önemli bir özelliği Studio’daki performansların 360 derece sahne düzeniyle gerçekleşecek olması. Yeni konser sezonuna ısınma turları attıracak festivalin öne çıkan isimlerini listeledik.

Sonbahara dingin giriş: Neue Step

Vikingur Olafsson

Nils Frahm - 19 Eylül, Turkcell Sahnesi

Daha önce birkaç kez İstanbul’da konser veren Nils Frahm, festivalin yıldız isimlerinden. Elektronik müzik çatısı altında klasik piyano öğeleriyle oynayan müzisyenin neredeyse her parçası meditatif bir etki yaratırken farklı ruh halleri arasında ‘gel-git’e neden oluyor. Neo-klasik türün önemli isimlerinden Ólafur Arnalds’la çalışan Frahm’ın, yine bu festivalde sahne alan Peter Broderick’in ‘And It’s Alright’ parçasını elektronik altyapılarla yorumlamışlığı da var.

Sonbahara dingin giriş: Neue Step

Nils Frahm

Sylvain Chauveau - 20 Eylül, Touche

Piyano, yaylılar, nefesliler ve elektronikler Sylvain Chauveau’nun müziğinin belkemiğini oluşturan enstrümanlar. Her birini matematiksel bir kurguyla bir araya getiren Chauveau’nun müziği ise duyulduğu anda kimliğini ele veren cinsten. Piyanosuyla ürettiği ‘sesler’ arasında verdiği ‘eslerle’ tanınan müzisyen, ‘sessizliği’ kullanarak da müzik yapılabileceğini gösteriyor. Klasik ve çağdaş müziğin iç içe geçeceği bir akşam.

Sonbahara dingin giriş: Neue Step

Sylvain Chauveau

Douglas Dare - 24 Eylül, %100 Studio

Douglas Dare yalın seslerin hâkimiyetindeki festival programında, elektronikler, perküsyonlar ve piyanonun oluşturduğu katmanlı müziği ve bu müziği yönlendirme gücüne sahip vokaliyle öne çıkıyor. Indie pop ve klasik müzik arasında geçişler yapan müzisyen, her bir şarkısını minimalist bir tavırla icra ediyor. Nils Frahm’la bolca çalışan Dare, ilk albümü sonrası Ólafur Arnalds ile Avrupa’yı turlamıştı. Müzisyen, elektronik altyapılar ve zaman zaman yüksek perdeden vokalleriyle hareketli bir akşam vaat edilebilir.

Hayden Thorpe - 26 Eylül, %100 Studio

Hayden Thorpe, geçen sene dağılmadan önce son konserlerinden birini İstanbul’da veren indie pop grubu Wild Beasts’in vokali olarak biliniyor. Grubun çalışmalarına son vermesinin ardından kariyerine solo devam eden Thorpe, ilk albümü ‘Diviner’ı geçen mayıs ayında çıkardı. Wild Beasts’den bilenlerin sesini kolaylıkla tanıyacağı Thorpe, bu kez piyano başında elektronik temelli melodik parçalarıyla sahnede olacak.


Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti - 29 Eylül, Turkcell Sahnesi

Sahne ortasında çellolarını kucaklayıp oturmuş, şık giyimli bir grup çellistten müzikal anlamda beklentiler Bach, Chopin veya Haydn ile sınırlı olabilir. Ancak Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti, bu beklentileri bir perde yükseltiyor ve repertuvara Astor Piazzolla’nın ‘Libertango’sunu ya da Sergio Mendes’le daha da ünlenen ‘Mas, que Nada!’yı da ekliyor. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın viyolonsel grubundan oluşan ekip, klasik müzik çerçevesini genişleteceği akşam boyunca caz ve tango türünde ‘klasikleşmiş’ parçalardan da çalabilir.

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