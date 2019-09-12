Sonbahara dingin giriş: Neue! Step

Mevsimsel döngülere kayıtsız kalamayan ruh hallerine en iyi çare müzik. Sonbahara en çok yakışan ise dingin ve melankolik sesler. Zorlu PSM, serin rüzgârların şimdiden müjdelediği yeni mevsimi neo-klasik, minimal ve ambient türün bir araya geldiği Neue! Step ‘Bir Sonbahar Festivali’ ile karşılıyor. 11 Eylül akşamı Peter Broderick’in performansıyla açılan festival, 29 Eylül’e kadar Injazero Records müzisyenleri, Nils Frahm, Sylvain Chauveau, Douglas Dare, Roberto Cacciapaglia, Hayden Thorpe, Vikingur Olafsson ve Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti’ni ağırlayacak. Aralarında Eylül Deniz, Pullahs ve Fluctuosa’nın bulunduğu yerli isimlerin de sahne alacağı festival boyunca Fallen Light Renew başlığı altında görsel ve işitsel performanslar gerçekleştirilecek. Mabbas ise ‘Sad Techno’ konseptli bir setle kabinde olacak. Festivalin önemli bir özelliği Studio’daki performansların 360 derece sahne düzeniyle gerçekleşecek olması. Yeni konser sezonuna ısınma turları attıracak festivalin öne çıkan isimlerini listeledik.



Vikingur Olafsson

Nils Frahm - 19 Eylül, Turkcell Sahnesi

Daha önce birkaç kez İstanbul’da konser veren Nils Frahm, festivalin yıldız isimlerinden. Elektronik müzik çatısı altında klasik piyano öğeleriyle oynayan müzisyenin neredeyse her parçası meditatif bir etki yaratırken farklı ruh halleri arasında ‘gel-git’e neden oluyor. Neo-klasik türün önemli isimlerinden Ólafur Arnalds’la çalışan Frahm’ın, yine bu festivalde sahne alan Peter Broderick’in ‘And It’s Alright’ parçasını elektronik altyapılarla yorumlamışlığı da var.



Nils Frahm

Sylvain Chauveau - 20 Eylül, Touche

Piyano, yaylılar, nefesliler ve elektronikler Sylvain Chauveau’nun müziğinin belkemiğini oluşturan enstrümanlar. Her birini matematiksel bir kurguyla bir araya getiren Chauveau’nun müziği ise duyulduğu anda kimliğini ele veren cinsten. Piyanosuyla ürettiği ‘sesler’ arasında verdiği ‘eslerle’ tanınan müzisyen, ‘sessizliği’ kullanarak da müzik yapılabileceğini gösteriyor. Klasik ve çağdaş müziğin iç içe geçeceği bir akşam.



Sylvain Chauveau

Douglas Dare - 24 Eylül, %100 Studio

Douglas Dare yalın seslerin hâkimiyetindeki festival programında, elektronikler, perküsyonlar ve piyanonun oluşturduğu katmanlı müziği ve bu müziği yönlendirme gücüne sahip vokaliyle öne çıkıyor. Indie pop ve klasik müzik arasında geçişler yapan müzisyen, her bir şarkısını minimalist bir tavırla icra ediyor. Nils Frahm’la bolca çalışan Dare, ilk albümü sonrası Ólafur Arnalds ile Avrupa’yı turlamıştı. Müzisyen, elektronik altyapılar ve zaman zaman yüksek perdeden vokalleriyle hareketli bir akşam vaat edilebilir.

Hayden Thorpe - 26 Eylül, %100 Studio

Hayden Thorpe, geçen sene dağılmadan önce son konserlerinden birini İstanbul’da veren indie pop grubu Wild Beasts’in vokali olarak biliniyor. Grubun çalışmalarına son vermesinin ardından kariyerine solo devam eden Thorpe, ilk albümü ‘Diviner’ı geçen mayıs ayında çıkardı. Wild Beasts’den bilenlerin sesini kolaylıkla tanıyacağı Thorpe, bu kez piyano başında elektronik temelli melodik parçalarıyla sahnede olacak.



Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti - 29 Eylül, Turkcell Sahnesi

Sahne ortasında çellolarını kucaklayıp oturmuş, şık giyimli bir grup çellistten müzikal anlamda beklentiler Bach, Chopin veya Haydn ile sınırlı olabilir. Ancak Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti, bu beklentileri bir perde yükseltiyor ve repertuvara Astor Piazzolla’nın ‘Libertango’sunu ya da Sergio Mendes’le daha da ünlenen ‘Mas, que Nada!’yı da ekliyor. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın viyolonsel grubundan oluşan ekip, klasik müzik çerçevesini genişleteceği akşam boyunca caz ve tango türünde ‘klasikleşmiş’ parçalardan da çalabilir.