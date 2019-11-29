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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Sonar İstanbul'dan yeni isimler

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Sonar İstanbul'dan yeni isimler
Adam Beyer

2020’nin merakla beklenen festivali, %100 Music katkılarıyla düzenlenen Sónar İstanbul’un yeni isimleri belli oldu: Adam Beyer, Christian Löffler, Bjarki, Oceanvs Orientalis / Ex nihilo, Seefeel, Kelly Moran Grand Piano, Erdem Tunalı ve Gülnihal. Zorlu PSM’nin 4. kez düzenlediği Sónar İstanbul’un yeni dönem biletleri 2 Aralık’ta satışa çıkacak.

Bu yıl dördüncü kez Zorlu PSM’yi müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştürecek Sónar İstanbul, %100 Music katkılarıyla 6-7 Mart 2020 tarihlerinde yine elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren her sene günler öncesinden biletleri tükenen, binlerce müzik ve dans tutkununu konuk eden Sónar İstanbul kapsamında müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan yeni isimler belli oldu. Son yıllarda popülaritesi ciddi bir artış gösteren Drumcode ‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve tekno müzik prodüktörü Adam Beyer, yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler (Live), “Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç” sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, janrlara uymayan deneysel tekno müzisyeni Bjarki, her şeyin doğu’dan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis, sound’unda müzik tarihinden alınan arkeolojik öğelere yer veren ve sanatçının gözünden evrenin ve insanın hikayesini anlatan ilk stüdyo albümü “Ex Nihilo”ile, 1992’de kurulan ambient-postrock-triphop-noise-drone tarzları arasında gidip gelen müzikleriyle İngiltere kökenli grup Seefeel, eğitimini klasik müzik üzerine tamamlamış bir konservatuvar piyanisti olan ancak müziği klasikten caza, elektronikten metale çok geniş bir yelpazeye evrilen Kelly Moran Grand Piano(Live/AV) performansı, Monality ile yaptığı performanslarla tanınan Roland ve AKAI PRO artisti aynı zamanda elektronik müzik prodüktörü Erdem Tunalı (Live/AV) ve geniş repertuvarı ile kariyerinde başarılı adımlarla ilerleren dj Gülnihal Sónar İstanbul’un açıklanan diğer isimlerinden oldu.

Sonar İstanbuldan yeni isimler
Kelly Moran

Sónar İstanbul programının dikkat çeken isimleri…
Almanya’nın tekno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock eşsiz bir performansla Sónar İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacak. Dünyaca ünlü birçok festivalde sahne alan, kendi underground etkilerin bulunduğu canlı ve melodik house müziklerinin yanı sıra pek çok genç müzisyene de destek veren Denis Sulta, Londra merkezli elektronik ve tekno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human’dan bu yana hem dans pisti hem de oturma konserleri için üretilmiş, hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper, tekno dünyasında bilinen fantastik tekno ses konusunda uzmanlaşmış, yaptığı canlandırıcı yüksek gerilim müziği ile tekno sahnenin ön saflarında yer alan ve ilk albümü Edge of Everything ile özellikle dünyadaki tekno hayranlarından yılın en iyi albümlerinden biri olarak olumlu eleştiriler alan Paula Temple, yeraltı elektronik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan ve geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, Tel Aviv merkezli Dori Sadovnik ve Niv Arzi ikilisinden oluşan, Amsterdam’da bir süre yaşayıp Avrupa’nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv’e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes bu yıl Sónar İstanbul sahnesinde yer alacak.

Zorlu elektronik dünyasında yeni bir hayat yaratan, parçalarıyla dans pisti için doğaüstü bir his uyandıran Alman DJ ve yapımcı Skee Mask, New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın tanımlı yetenekleri temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın kurucu ortağı olan, minimum miktarda post-prodüksiyonla her şeyi tek bir çekimde kaydedebilen Umfang, setlerinde aerodinamik tekno, endüsriyel elektronik, batı dışı dans müziği ve çağdaş kulüp müziğini karıştıran Şangay ve Tayvan merkezli Malezya elektronik müzik üreticisi Tzusing, New York’un yeni nesil yapımcı ve DJ’lerinin ön saflarında yer alan ve derin ritmik şarkılar yaparak müzik severlere kendilerini eşsiz hissettiren DJ Python, Modeselektor ile turnede olan ve parçalarında R&B, rap, breakbeat, pop, davul, bas ve diğer türleri birleştirerek yoğun ve nostaljik bir atmosfer yaratan, şarkı sözlerinde sevgi, öfke ve nefretten değil, aynı zamanda korku, karanlık ve kabus hatıralarından da bahseden Arjantinli sanatçı Catnapp, canlı görsel ve işitsel performansı ile Sónar İstanbul’un dördüncü senesinde merakla beklenen isimler arasında yer alıyor.

6-7 Mart 2020 tarihlerinde %100 Music katkılarıyla Zorlu PSM’de gerçekleşecek Sónar İstanbul’un yeni dönem Avantajlı biletleri, 2 Aralık Pazartesi günü Zorlu PSM’nin yeni bilet satış platformu www.passo.com.tr üzerinden satışa çıkacak.

 

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