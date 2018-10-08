‘Son Çıkış’ın fragmanı yayınlandı
Ramin Matin’in yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Son Çıkış’ filminin afişi ve fragmanı yayınlandı.
Yönetmen Ramin Matin’in son filmi 'Son Çıkış'ın, afişi ve fragmanı yayınlandı. Tahsin’in İstanbul’dan Akdeniz sahillerine kaçma çabasının absürtlüklerle dolu bir şehir kâbusuna dönüşmesini anlatan film, 2 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.
Başrollerini Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in paylaştığı ‘Son Çıkış’; metropol insanının günlük yaşam mücadelesini gözler önüne seren bir kara komedi. Ekim ayı sonunda 31. Tokyo Uluslararası Film Festivali’ndeki dünya prömiyerin gerçekleştirecek olan filmin yapımcılığını Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak üstleniyor.
Bugüne kadar çektiği 'Canavarlar Sofrası' (2011) ve 'Kusursuzlar' (2013) filmleriyle birçok ödüle layık görülen Ramin Matin’in yönettiği 'Son Çıkış'ta; Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in yanı sıra Pınar Töre, Gizem Erdem, Kerem Fırtına, Gökçen Gökçebağ, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan, Ayşenil Şamlıoğlu, Sedat Kalkavan, Tekin Ezgütekin, İbrahim Selim ve İpek Türktan Kaynak gibi isimler de yer alıyor.
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